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16:08 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

16:07 Bellissimo dunque l’antipasto del Giro delle Fiandre. Classicissima in programma domenica, con OA Sport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

16:05 LA TOP TEN UFFICIALE

1-Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) 3:48.27

2-Wout Van Aert (BEL, Team Visma – Lease a Bike) s.t.

3-Soren Waereskjold (NOR, Uno-X-Mobility) +0:01

4-Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team) s.t

5-Laurence Pithie (NZL, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.

6-Orluis Aular (COL, Movistar Team) s.t.

7-Christophe Laporte (FRA, Team Visma – Lease a Bike) s.t.

8-Jasper Philipsen (BEL, Alpcein-Premier Tech) s.t.

9-Vito Braet (BEL, Lotto Intermarchè) s.t.

10-Mads Pedersen (DEN, Lidl – Trek) s.t.

16:02 Completa il podio Soren Waerenskjold (Uno-X-Mobility), che regola Biniam Girmay (NSN Cycling Team).

16:01 Seconda posizione per un ottimo Van Aert, ancora una volta battuto a pochi metri dall’arrivo.

16:00 Trentanovesima vittoria in carriera per un fenomenale Ganna, che diventa il secondo italiano nella storia ad aggiudicarsi l’Attraverso le Fiandre dopo Oscar Gatto (2013).

15:59 Impresa clamorosa di Filippo Ganna, che sembrava spacciato dopo aver forato e rotto il manubrio in uno dei momenti cruciali della gara.

VINCE GANAAAAAAAA!

15:57 Incredibile Ganna! Ripreso Vermeersch, ma Pippo ci crede ancora!

ULTIMO CHILOMETRO!

15:56 Alcune curve aiutano il belga. Ce la può fare Van Aert!

15:56 Ancora 4-5 secondi di margine per Van Aert.

15:56 2 km al traguardo!

15:55 Sta perdendo a vista d’occhio Van Aert, che sta per subire un’altra beffa.

15:55 3000 metri alla linea d’arrivo. Provano l’ultimo forcing Ganna e Florian Vermeersch.

15:53 15 secondi il vantaggio di Van Aert. Gran lavoro di stopper da parte di Hagenes.

15:52 Accelerazione importante di Ganna sull’ultima sezione di pavè, ma Hagenes lo marca stretto.

15:52 5 km al traguardo! Da qui all’arrivo soltanto asfalto.

15:52 Oltre 20 secondi di margine per Wout Van Aert sulla prima parte del gruppo inseguitori.

15:51 Ultimo settore di pavè, ovvero l’Herlegemstraat (800 metri).

15:49 Rilancia l’andatura Van Aert, che vuole portare a casa l’Attraverso le Fiandre.

15:48 Larsen subito riassorbito dal gruppo.

15:47 9 km all’arrivo, inizia il Waregemstraat, salita di 750 metri al 5.6% di pendenza media. Van Aert saluta Larsen.

15:45 Gruppo trainato dagli uomini Soudal Quick Step in quanto il velocista Magnier è ben presente nelle prime posizioni.

15:43 20 secondi separano il duo di testa dal gruppo in cui sono molto attivi Filippo Ganna e Mads Pedersen.

15:41 15 chilometri all’arrivo!

15:40 Grazie all’azione di Ganna il gruppo riprende i quattro inseguitori. Plotone che è a soli 25 secondi da Van Aert e Larsen.

15:39 Dal gruppo si muove Filippo Ganna! Davvero un peccato l’aver subito due incidenti meccanici quest’oggi.

15:38 Circa 8 km in pianura su asfalto prima del secondo passaggio sul Nokereberg (700 metri al 4.2% di pendenza media).

15:37 Van Dijke, Florian Vermeersch e Sheffield si riportano su Grègoire.

15:36 Ancora pavè. E’ il momento di Herlegemstraat, sezione lunga 800 metri.

15:34 20 km al traguardo.

15:33 Altra sgasata di Van Aert. Non ne ha più Grègoire, resiste invece Larsen.

15:31 Intanto rompe gli indugi Florian Vermeersch (UAE Team Emitates – XRG), che riagguanta in solitaria Sheffield e Van Dijke.

15:30 Tra poco spazio all’accoppiata pavè/salita del Nokereberg (700 metri al 4.2% di pendenza media).

15:28 Aumenta l’andatura Van Aert, ma Grègoire e Larsen tengono bene la ruota del belga.

15:25 Van Aert per ora resta con i due compagni di avventura. Il belga sta pensando al momento giusto per assestare il colpo vincente.

15:23 Si torna sull’asfalto, ma per pochissimi metri. Spazio al tratto in pavè di Huisepontweg.

15:22 30 km all’arrivo. Sono 40 i secondi di margine per i tre battistrada. Inizia il settore in pavè di Doorn.

15:21 Incredibilmente Filippo Ganna è riuscito a rientrare in gruppo a conferma dell’ottima condizione dimostrata finora.

15:18 3 km ci separano dal settore in pavè di Doorn.

15:15 Alle spalle di Van Aert, Grègoire e Larsen allungano Sheffield e Van Dijke. Gruppo a 25 secondi.

15:12 Ganna non ha forato, ma ha rotto il manubrio. Che sfortuna per l’italiano, che dovrà spendere energie preziose per rientrare. Van Aert intanto torna sui battistrada seminando gli avversari.

15:11 ATTACCA VAN AERT!

15:10 Incredibile…Altra foratura per Ganna, e stavolta nel momento clou. L’azzurro abbandona probabilmente qualsivoglia velleità di successo.

15:09 Ora uno dei momenti potenzialmente cruciali. Inizia l’Eikeberg, combinazione di 1.2 km di pavè e salita al 5.2%.

15:08 Sulle pietre accelera Hagenes, ma reagisce benissimo proprio Ganna. I tre attaccanti hanno circa 20 secondi di margine sulla prima parte del gruppo inseguitore.

15:06 E’ già rientrato Ganna, che quest’oggi sembra avere la gamba giusta.

15:03 Tra 3 chilometri il nuovo passaggio sul pavè di Mariaborrestraat (2400 metri).

15:01 Non ci voleva. Foratura per Filippo Ganna, costretto al cambio di bicicletta.

15:00 Gruppo ad una ventina di secondi dal terzetto di testa.

14:57 50 km all’arrivo. Altro tentativo in atto, ci provano Grègoire (Groupama-FDJ United), Gachignard (Totalenergies) e Larsen (Unibet Rose Rockets).

14:55 Siamo giunti nell’area dedicata al rifornimento. Circa 40 corridori fanno parte del gruppo principale, con la salitella di Hotond che si avvicina.

14:53 Accelerazione di Florian Vermeersch sulle ultime rampe del Knokteberg. Risponde Van Aert, ma c’è anche Pippo Ganna nelle primissime posizioni!

14:51 Ripresi e plotone nuovamente compatto.

14:48 Gruppo a circa 10 secondi quando inizia il Knokteberg-Trieu (1100 metri al 7% di pendenza media e punte dell’11%).

14:46 Allungano in 8. Si tratta di Walker (EF Education EasyPost), Kragh Andersen (Lidl – Trek), Watson (INEOS Grenadiers), Louvel (NSN Cycling Team), Bettion (XDS Astana Team), Mouris (Unibet Rose Rockets) e Dujardin (Totalenergies).

14:43 Ripresi anche i nuovi attaccanti. Circa 5 chilometri al prossimo muro, ovvero il nuovo passaggio sul Knokteberg-Trieu.

14:41 Staccato dai migliori anche Jonathan Milan. Corsa resa durissima per i velocisti.

14:38 Provano ad allungare Valentin Madouas (Groupama FDJ United) e Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets).

14:35 Meno di 70 chilometri al traguardo. Continuano i tentativi di allungo. Ora un tratto di 15 km senza muri o pavè.

14:32 Si stacca Tobias Lund Andresen (Decathlon CGA CGM Team). Uno degli sprinter più in forma non riesce a reggere i ritmi scatenati degli uomini da classiche.

14:30 Spazio ora al Berg Ten Houte (un km al 5.6% di pendenza media) anticipato da 400 metri in pavè.

14:28 Ripresi anche in questa occasione.

14:26 Van Aert, Laporte ed Hagenes (Team Visma – Lease a Bike), Asgreen (EF Education EasyPost), Pedersen (Lidl – Trek), Watson e Sheffield (INEOS Grenadiers), Vermeersch F (UAE Team Emirates – XRG), Vermeersch G e Van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe), Mohoric (Bahrain Victorious) e De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Questi i componenti del gruppetto di testa.

14:23 SCATTA VAN AERT! Il belga del Team Visma – Lease a Bike mette tutti in fila nel tentativo di portar via un gruppetto. Molto attenti Mads Pedersen (Lidl – Trek) e Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG).

14:21 Continua la sequenza con il muro di Onderbossenaarstraat (1.4 km al 5.3% di pendenza media).

14:18 Gruppo che conta una sessantina di corridori. Sta per iniziare il settore in pavè di Mariaborrestraat (2.4 km).

14:16 Ripresi gli attaccanti grazie al lavoro della INEOS Grenadiers.

14:14 Abbandona la corsa Arnaud De Lie (Lotto Intermarchè). Il belga era già parso in difficoltà sui muri affrontati in precedenza ed alza bandiera bianca.

14:11 Sotto la spinta degli uomini dell’INEOS Grenadiers il gruppo principale si è ulteriormente frazionato. Andatura elevatissima.

14:08 Breve discesa e subito nuova asperità con Hotond (1200 metri al 3.4% di pendenza media).

14:05 Si staccano diversi corridori dal gruppo principale. Intanto è stato messo alle spalle metà del percorso previsto.

14:02 Ci avviciniamo al muro di Knokteberg-Trieu. 20 secondi tra il gruppetto di testa e quello inseguitore.

13:58 La prossima difficoltà da affrontare sarà il muro di Knokteberg-Trieu (1.1km à 7.9%).

13:56 La Alpecin Premier-Tech sta tirando il gruppo.

13:53 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di ventisei secondi.

13:50 Esce dal gruppo un drappello di diciotto uomini e si porta al comando della corsa: Matthew Brennan, Christophe Laporte, Paul Magnier, Mads Pedersen, Soren Krgah Andersen, Mathias Vacek, Benoit Cosnefroy, Florian Vermeersch, Tobias Lund Andersen, Alberto Bettiol, Stan Dewulf, Thibaud Gruel, Søren Wærenskjold,Jonas Abrahamsen, Hugo Page, Dan Hoole, Rick Pluimers, Mick van Dijke.

13:47 La Lidl-Trek, in ottica successo finale, può giocarsi una doppia importante opzione con Jonathan Milan e il danese Mads Pedersen,

13:44 Il gruppo non concede spazio ai due fuggitivi e torna compatto.

13:41 Il prossimo muro da affrontare sarà il Berg Ten Houte (1km al 5.6%).

13:38 Il vantaggio dei due battistrada sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di quattordici secondi.

13:35 Insieme al francese c’è anche Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious.

13:33 Tenta l’allungo il francese Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.

13:31 Il gruppo si trova sulla cima del muro di Volkegemberg

13:29 Tentano l’attacco il norvegese Storm Ingebrigtsen della Uno-X Mobility, il polacco Kamil Malecki della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e il francese Alexys Brunel della TotalEnergies, ma vengono rapidamente ripresi.

13:26 Deve ancora esordire nel 2026 anche Davide Formolo della Movistar Team.

13:23 Tra i corridori che non hanno ancora iniziato la loro stagione figurano il belga Tiesj Benoot e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team.

13:20 Il prossimo muro da affrontare sarà il Volkegemberg (1.1km al 4.1% di pendenza media).

13:17 L’ultimo a centrare la doppietta Attraverso le Fiandre-Giro delle Fiandre è stato Mathieu van der Poel nel 2022.

13:14 Neilson Powless, vincitore dello scorso anno, ha poi chiuso in quarantaduesima posizione il Giro delle Fiandre 2025.

13:11 I corridori hanno superato il muro di Hellestraat (1.3km al 3.7%)

13:08 Il belga Dylan Teuns della Cofidis ha abbandonato la corsa.

13:05 Sono stati percorsi i primi 45 chilometri.

13:02 Il belga Jenno Berckmoes della Lotto Intermarché ha abbandonato la corsa.

12.58 La velocità continua ad essere sostenuta: 50 km/h di media in questa prima ora.

12.56 Strano a dirsi, ma ancora niente fuga in gruppo.

12.53 A breve il primo muro di giornatga a: Hellestraat (1.3 km al 3.7%).

12.50 150 chilometri all’arrivo.

12.47 Primi 30 chilometri ad oltre 50km/h di media.

12.43 Ripreso il lituano, gruppo compatto.

12.40 Attacca Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team).

12.36 160 chilometri al traguardo.

12.33 Cielo coperto, ma al momento non piove sulla corsa.

12.30 Velocità molto alta: siamo oltre i 50 km/h.

12.27 Non riesce ancora ad andar via la fuga giusta.

12.24 Scatti e controscatti nel plotone.

12.21 Gruppo ancora compatto.

12.18 Non ha preso il via Frederik Frison (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

12.16 Si muove un corridore della Burgos Burpellet BH.

12.13 Subito i primi attacchi in gruppo.

12.10 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA!

12.07 Proprio il belga, assieme a Mads Pedersen, è il grande favorito per la gara odierna che vede l’assenza di Mathieu van der Poel.

12.04 Wout van Aert costretto ad un cambio bici prima dell’inizio della gara.

12.02 Alla scoperta del percorso. 12 muri, di cui qualcuno in pavè, e 7 settori di pietre in pianura. Queste le principali difficoltà della corsa fiamminga. Si partirà da Roeselare, con i primi 50 km che non offriranno particolari sussulti, Il primo muro da affrontare sarà quello di Hellerstraat, con il Volkegemverg che invece sarà contraddistinto dal pavè in ascesa. Discesa e tratto che porterà verso una sezione di circa 40 km animata da Berg ten Houte (1100 metri in pavè con pendenza media del 6.2%), Knotkteberg-Trieu (1200 metri al 7.4% di pendenza media), Hotond (3.2 km al 4% di pendenza media) e Mariaborrestraat (pavè di 2.4 km). Infine spazio ad una delle novità di questa edizione, ovvero l’Onderbossenaarstraat (1400 metri in pavè al 5.3% di pendenza media). Questa sequenza dovrà essere bissata ad eccezione dell’ultimo muro. Negli ultimi 40 km ci saranno un paio di settori di pavè ed il Nokereberg (400 metri al 5.3% di pendenza media), da ripetere per una seconda volta ai -9 dall’arrivo.

11.59 Tutto pronto per il via, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento.

11.57 Edizione numero 80 per la Dwars door Vlaanderen, classica belga che va a precedere la Ronde in programma domenica.

11.55 Buonguorno e benvenuti alla Diretta Live della Attraverso le Fiandre.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Attraverso le Fiandre 2026. L’appuntamento che precede l’attesissimo Giro delle Fiandre servirà a provare la gamba ad alcuni dei protagonisti della Classica in programma domenica. Tuttavia con il passare delle stagioni questa semiclassica ha continuato a ritagliarsi un importante spazio nel panorama internazionale. Appuntamento alle 12.09 con la partenza ufficiale, 184.5 km da Roeselare a Waregem, con l’arrivo previsto poco dopo le 16.00.

12 muri, di cui qualcuno in pavè, e 7 settori di pietre in pianura. Queste le principali difficoltà della corsa fiamminga. Si partirà da Roeselare, con i primi 50 km che non offriranno particolari sussulti, Il primo muro da affrontare sarà quello di Hellerstraat, con il Volkegemverg che invece sarà contraddistinto dal pavè in ascesa. Discesa e tratto che porterà verso una sezione di circa 40 km animata da Berg ten Houte (1100 metri in pavè con pendenza media del 6.2%), Knotkteberg-Trieu (1200 metri al 7.4% di pendenza media), Hotond (3.2 km al 4% di pendenza media) e Mariaborrestraat (pavè di 2.4 km). Infine spazio ad una delle novità di questa edizione, ovvero l’Onderbossenaarstraat (1400 metri in pavè al 5.3% di pendenza media). Questa sequenza dovrà essere bissata ad eccezione dell’ultimo muro. Negli ultimi 40 km ci saranno un paio di settori di pavè ed il Nokereberg (400 metri al 5.3% di pendenza media), da ripetere per una seconda volta ai -9 dall’arrivo.

Favorito di giornata sarà senza dubbio Wout Van Aert (Team Visma – Lease a Bike). Il belga, beffato nella passata edizione da Nellson Powless, sembra in condizione crescente ed avrà a disposizione una squadra di prim’ordine. Si sta ritrovando dopo il grave infortunio Mads Pedersen (Lidl – Trek). Il danese appare il rivale maggiormente accreditato del padrone di casa. Potrà finalmente fregiarsi del ruolo di capitano Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), capace di esaltarsi su questi tracciati. Attraverso le Fiandre che si presta a diverse interpretazioni. Da non sottovalutare l’arrivo in volata ristretta. In questo caso occhi puntati su Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè), Paul Magnier (Soudal Quick Step) ed ovviamente Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Possibili outsiders Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Alec Segaert (Bahrain Victorious) e Christophe Laporte (Team Visma – Lease a Bike).Tra gli italiani proveranno a farsi trovare pronti Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl – Trek).

La Attraverso le Fiandre inizierà alle 12.09. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!