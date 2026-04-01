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13:58 La prossima difficoltà da affrontare sarà il muro di Knokteberg-Trieu (1.1km à 7.9%).

13:56 La Alpecin Premier-Tech sta tirando il gruppo.

13:53 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di ventisei secondi.

13:50 Esce dal gruppo un drappello di circa quindici uomini e si porta al comando della corsa: Matthew Brennan, Christophe Laporte, Paul Magnier, Mads Pedersen, Soren Krgah Andersen, Mathias Vacek, Benoit Cosnefroy, Florian Vermeersch, Tobias Lund Andersen, Alberto Bettiol, Stan Dewulf, Thibaud Gruel, Søren Wærenskjold,Jonas Abrahamsen, Hugo Page, Dan Hoole, Rick Pluimers, Mick van Dijke.

13:47 La Lidl-Trek, in ottica successo finale, può giocarsi una doppia importante opzione con Jonathan Milan e il danese Mads Pedersen,

13:44 Il gruppo non concede spazio ai due fuggitivi e torna compatto.

13:41 Il prossimo muro da affrontare sarà il Berg Ten Houte (1km al 5.6%).

13:38 Il vantaggio dei due battistrada sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di quattordici secondi.

13:35 Insieme al francese c’è anche Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious.

13:33 Tenta l’allungo il francese Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.

13:31 Il gruppo si trova sulla cima del muro di Volkegemberg

13:29 Tentano l’attacco il norvegese Storm Ingebrigtsen della Uno-X Mobility, il polacco Kamil Malecki della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e il francese Alexys Brunel della TotalEnergies, ma vengono rapidamente ripresi.

13:26 Deve ancora esordire nel 2026 anche Davide Formolo della Movistar Team.

13:23 Tra i corridori che non hanno ancora iniziato la loro stagione figurano il belga Tiesj Benoot e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team.

13:20 Il prossimo muro da affrontare sarà il Volkegemberg (1.1km al 4.1% di pendenza media).

13:17 L’ultimo a centrare la doppietta Attraverso le Fiandre-Giro delle Fiandre è stato Mathieu van der Poel nel 2022.

13:14 Neilson Powless, vincitore dello scorso anno, ha poi chiuso in quarantaduesima posizione il Giro delle Fiandre 2025.

13:11 I corridori hanno superato il muro di Hellestraat (1.3km al 3.7%)

13:08 Il belga Dylan Teuns della Cofidis ha abbandonato la corsa.

13:05 Sono stati percorsi i primi 45 chilometri.

13:02 Il belga Jenno Berckmoes della Lotto Intermarché ha abbandonato la corsa.

12.58 La velocità continua ad essere sostenuta: 50 km/h di media in questa prima ora.

12.56 Strano a dirsi, ma ancora niente fuga in gruppo.

12.53 A breve il primo muro di giornatga a: Hellestraat (1.3 km al 3.7%).

12.50 150 chilometri all’arrivo.

12.47 Primi 30 chilometri ad oltre 50km/h di media.

12.43 Ripreso il lituano, gruppo compatto.

12.40 Attacca Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team).

12.36 160 chilometri al traguardo.

12.33 Cielo coperto, ma al momento non piove sulla corsa.

12.30 Velocità molto alta: siamo oltre i 50 km/h.

12.27 Non riesce ancora ad andar via la fuga giusta.

12.24 Scatti e controscatti nel plotone.

12.21 Gruppo ancora compatto.

12.18 Non ha preso il via Frederik Frison (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

12.16 Si muove un corridore della Burgos Burpellet BH.

12.13 Subito i primi attacchi in gruppo.

12.10 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA!

12.07 Proprio il belga, assieme a Mads Pedersen, è il grande favorito per la gara odierna che vede l’assenza di Mathieu van der Poel.

12.04 Wout van Aert costretto ad un cambio bici prima dell’inizio della gara.

12.02 Alla scoperta del percorso. 12 muri, di cui qualcuno in pavè, e 7 settori di pietre in pianura. Queste le principali difficoltà della corsa fiamminga. Si partirà da Roeselare, con i primi 50 km che non offriranno particolari sussulti, Il primo muro da affrontare sarà quello di Hellerstraat, con il Volkegemverg che invece sarà contraddistinto dal pavè in ascesa. Discesa e tratto che porterà verso una sezione di circa 40 km animata da Berg ten Houte (1100 metri in pavè con pendenza media del 6.2%), Knotkteberg-Trieu (1200 metri al 7.4% di pendenza media), Hotond (3.2 km al 4% di pendenza media) e Mariaborrestraat (pavè di 2.4 km). Infine spazio ad una delle novità di questa edizione, ovvero l’Onderbossenaarstraat (1400 metri in pavè al 5.3% di pendenza media). Questa sequenza dovrà essere bissata ad eccezione dell’ultimo muro. Negli ultimi 40 km ci saranno un paio di settori di pavè ed il Nokereberg (400 metri al 5.3% di pendenza media), da ripetere per una seconda volta ai -9 dall’arrivo.

11.59 Tutto pronto per il via, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento.

11.57 Edizione numero 80 per la Dwars door Vlaanderen, classica belga che va a precedere la Ronde in programma domenica.

11.55 Buonguorno e benvenuti alla Diretta Live della Attraverso le Fiandre.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Attraverso le Fiandre 2026. L’appuntamento che precede l’attesissimo Giro delle Fiandre servirà a provare la gamba ad alcuni dei protagonisti della Classica in programma domenica. Tuttavia con il passare delle stagioni questa semiclassica ha continuato a ritagliarsi un importante spazio nel panorama internazionale. Appuntamento alle 12.09 con la partenza ufficiale, 184.5 km da Roeselare a Waregem, con l’arrivo previsto poco dopo le 16.00.

12 muri, di cui qualcuno in pavè, e 7 settori di pietre in pianura. Queste le principali difficoltà della corsa fiamminga. Si partirà da Roeselare, con i primi 50 km che non offriranno particolari sussulti, Il primo muro da affrontare sarà quello di Hellerstraat, con il Volkegemverg che invece sarà contraddistinto dal pavè in ascesa. Discesa e tratto che porterà verso una sezione di circa 40 km animata da Berg ten Houte (1100 metri in pavè con pendenza media del 6.2%), Knotkteberg-Trieu (1200 metri al 7.4% di pendenza media), Hotond (3.2 km al 4% di pendenza media) e Mariaborrestraat (pavè di 2.4 km). Infine spazio ad una delle novità di questa edizione, ovvero l’Onderbossenaarstraat (1400 metri in pavè al 5.3% di pendenza media). Questa sequenza dovrà essere bissata ad eccezione dell’ultimo muro. Negli ultimi 40 km ci saranno un paio di settori di pavè ed il Nokereberg (400 metri al 5.3% di pendenza media), da ripetere per una seconda volta ai -9 dall’arrivo.

Favorito di giornata sarà senza dubbio Wout Van Aert (Team Visma – Lease a Bike). Il belga, beffato nella passata edizione da Nellson Powless, sembra in condizione crescente ed avrà a disposizione una squadra di prim’ordine. Si sta ritrovando dopo il grave infortunio Mads Pedersen (Lidl – Trek). Il danese appare il rivale maggiormente accreditato del padrone di casa. Potrà finalmente fregiarsi del ruolo di capitano Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), capace di esaltarsi su questi tracciati. Attraverso le Fiandre che si presta a diverse interpretazioni. Da non sottovalutare l’arrivo in volata ristretta. In questo caso occhi puntati su Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè), Paul Magnier (Soudal Quick Step) ed ovviamente Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Possibili outsiders Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Alec Segaert (Bahrain Victorious) e Christophe Laporte (Team Visma – Lease a Bike).Tra gli italiani proveranno a farsi trovare pronti Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl – Trek).

La Attraverso le Fiandre inizierà alle 12.09. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!