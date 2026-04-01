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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Attraverso le Fiandre 2026. L’appuntamento che precede l’attesissimo Giro delle Fiandre servirà a provare la gamba ad alcuni dei protagonisti della Classica in programma domenica. Tuttavia con il passare delle stagioni questa semiclassica ha continuato a ritagliarsi un importante spazio nel panorama internazionale. Appuntamento alle 12.09 con la partenza ufficiale, 184.5 km da Roeselare a Waregem, con l’arrivo previsto poco dopo le 16.00.

12 muri, di cui qualcuno in pavè, e 7 settori di pietre in pianura. Queste le principali difficoltà della corsa fiamminga. Si partirà da Roeselare, con i primi 50 km che non offriranno particolari sussulti, Il primo muro da affrontare sarà quello di Hellerstraat, con il Volkegemverg che invece sarà contraddistinto dal pavè in ascesa. Discesa e tratto che porterà verso una sezione di circa 40 km animata da Berg ten Houte (1100 metri in pavè con pendenza media del 6.2%), Knotkteberg-Trieu (1200 metri al 7.4% di pendenza media), Hotond (3.2 km al 4% di pendenza media) e Mariaborrestraat (pavè di 2.4 km). Infine spazio ad una delle novità di questa edizione, ovvero l’Onderbossenaarstraat (1400 metri in pavè al 5.3% di pendenza media). Questa sequenza dovrà essere bissata ad eccezione dell’ultimo muro. Negli ultimi 40 km ci saranno un paio di settori di pavè ed il Nokereberg (400 metri al 5.3% di pendenza media), da ripetere per una seconda volta ai -9 dall’arrivo.

Favorito di giornata sarà senza dubbio Wout Van Aert (Team Visma – Lease a Bike). Il belga, beffato nella passata edizione da Nellson Powless, sembra in condizione crescente ed avrà a disposizione una squadra di prim’ordine. Si sta ritrovando dopo il grave infortunio Mads Pedersen (Lidl – Trek). Il danese appare il rivale maggiormente accreditato del padrone di casa. Potrà finalmente fregiarsi del ruolo di capitano Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), capace di esaltarsi su questi tracciati. Attraverso le Fiandre che si presta a diverse interpretazioni. Da non sottovalutare l’arrivo in volata ristretta. In questo caso occhi puntati su Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè), Paul Magnier (Soudal Quick Step) ed ovviamente Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech). Possibili outsiders Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Alec Segaert (Bahrain Victorious) e Christophe Laporte (Team Visma – Lease a Bike).Tra gli italiani proveranno a farsi trovare pronti Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl – Trek).

La Attraverso le Fiandre inizierà alle 12.09. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!