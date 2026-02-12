Volley, Trento regola Lubiana in Champions League e passerà dai playoff. Lavia, due set da titolare

Trento ha sconfitto Lubiana per 3-1 (25-21; 25-17; 22-25; 25-23) e ha infilato la quarta vittoria nella Champions League di volley maschile, rialzandosi dopo il ko rimediato domenica pomeriggio contro Verona nella finale di Coppa Italia. I dolomitici si sono garantiti il secondo posto matematico nel gruppo A con quattro affermazioni (11 punti), alle spalle dei turchi dello Ziraat Bankkart Ankara (cinque successi, 15 punti).

Lo scontro diretto in programma mercoledì 18 febbraio non cambierà i piazzamenti, gli anatolici si sono qualificati di diritto ai quarti di finale, mentre i Campioni d’Italia dovranno disputare i playoff. L’Itas sarà chiamata a disputare il turno preliminare in modalità andata-ritorno contro una delle altre seconde o contro la miglior terza (sarà la classifica combinata dei cinque raggruppamenti al termine dell’ultima giornata a delineare il tabellone), scoglio da superare se si vorranno raggiungere i quarti di finale a cui sono già ammesse Civitanova e Perugia.

L’opposto Theo Faure ha fatto la differenza, mettendo a segno 30 punti (6 ace, 3 muri, 54% in attacco) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (2), che ha mandato in doppia cifra anche i centrali Flavio Gualberto (16 punti, 5 muri) e Simon Torwie (10). Daniele Lavia ha giocato da titolare il terzo e il quarto set, mettendo a segno 8 punti in sostituzione di Alessandro Bristot (5) e affiancando Jordi Ramon (9). Tra le fila del Lubiana si sono distinti veterani sloveni ben noti al grande pubblico come Toncek Stern (26), Alen Pajenk (10) e Tine Urnaut (9).