Volley, Perugia vola ai quarti di Champions League: Praga liquidato, Giannelli manda tre attaccanti in doppia

Perugia ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, travolgendo il Lvi Praga con un secco 3-0 (25-13; 25-18; 25-17). I Campioni del Mondo si sono imposti in maniera schiacciante nella tana della poco quotata formazione ceca, allungando di forza nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti in proprio favore senza particolari patemi d’animo.

I Block Devils si confermano così in testa alla classifica della Pool C da imbattuti (cinque successi, 14 punti) e si sono matematicamente qualificati ai quarti di finale della massima competizione europea (soltanto le prime classificate dei cinque raggruppamenti meritavano il pass diretto, le seconde e la miglior terza passeranno dai playoff).

La capolista della Superlega ha rialzato la testa dopo aver perso la semifinale della Coppa Italia contro Verona, la partita di mercoledì 18 febbraio contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys sarà importante per determinare il piazzamento dei Campioni d’Europa nel tabellone della fase a eliminazione diretta, dove riprenderà il cammino per cercare di difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha messo a segno 7 punti (2 ace) e ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (13) e gli schiacciatori Kamil Semeniuk (11) e Oleh Plotnytskyi (10), al centro Roberto Russo (5) e Agustin Loser (4), sostituito a metà partita da Federico Crosato (4). Tra le fila del Praga i migliori sono stati Jiri Benda (14 punti) e David Kollator (8).

CLASSIFICA POOL C: Perugia 5 vittorie (14 punti), Berlin Recycling Volleys 3 vittorie (8 punti)*, Guaguas Las Palmas 1 vittoria (3 punti)*, Praga 0 vittorie (2 punti). *= 1 partita in meno, stasera Guaguas-Berlino.