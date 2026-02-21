Volley, Perugia tramortisce Verona a domicilio e vince la regular season di Superlega

Perugia ha sconfitto Verona con un secco 3-0 (25-15; 25-21; 25-23) nel big match della 21ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils si sono imposti in maniera nitida nella tana degli scaligeri, vincendo di forza lo scontro diretto tra le prime due della classe: la corazzata umbra si era presentata all’appuntamento con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti dei freschi vincitori della Coppa Italia, grazie a questa affermazione è volata a +7 e ha conquistato matematicamente il primo posto in regular season, visto che manca soltanto un turno al termine della stagione regolare.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che in settimana avevano detto legge in Champions League chiudendo da imbattuti la fase a gironi, hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo set e hanno dominato il parziale. I padroni di casa hanno provato a replicare nella seconda frazione e hanno sudato un break di margine (14-12), poi gli ospiti sono riemersi di forza e con una rotazione al servizio davvero rimarchevole si sono issati sul 18-15, lanciandosi verso la conquista del set. I rossoneri si involano sul 4-1 in avvio del terzo parziale, non si voltano più indietro e fanno festa dopo ottanta minuti di gioco a senso unico.

Il regista Simone Giannelli è andato a referto con 6 punti (3 muri), mandando in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (13) e variando molto sugli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (9) e Kamil Semeniuk (7) e sui centrali Roberto Russo (7) e Federico Crosato (7). A Verona non sono bastati gli attaccanti Darlan Souza (17 punti), Noumory Keita (9) e Francesco Sani (9), sei marcature per Lorenzo Cortesia.