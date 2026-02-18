Volley, Milano promossa alle semifinali di Challenge Cup. Sconfitta indolore col Czestochowa

Milano si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno perso al tie-break di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel ritorno dei quarti di finale, ma il successo ottenuto per 3-0 nel match d’andata ha permesso ai ragazzi di coach Roberto piazza di proseguire la propria avventura continentale e di meritarsi l’incrocio con i turchi dell’Altekma Izmir.

I padroni di casa hanno avuto la meglio nei primi due set contro il Norwid Czestochowa e hanno così acquisito il passaggio del turno, poi si è andati avanti soltanto per le statistiche e i polacchi hanno vinto l’incontro per 3-2 (28-30; 23-25; 25-21; 25-21; 15-8). Tra le fila di Milano da annotare le prove di Ferre Reggers (18 punti), Veikka Lindqvist (13) e Tommaso Ichino (10), mentre tra le fila del Czestochowa i migliori sono stati Samuel Jeanlys (17), Bartlomiej Lipinski (15) e Jakub Kiedos (15).