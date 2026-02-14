Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e Mosca

Modena ha sconfitto Civitanova nel big match della 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono issati sul 2-0 all’Eurosuole Forum, sono stati rimontati e sono stati trascinati al tie-break, dove sono riusciti a spuntarla al termine di un avvincente braccio di ferro. Gli emiliani si sono imposti per 3-2 (25-17; 25-22; 17-25; 18-25; 15-13) e hanno infilato la terza vittoria di fila, mentre la Lube è incappata nel terzo ko nelle ultime quattro uscite nel torneo, proseguendo nella propria stagione complicata.

Modena si è momentaneamente issata al quarto posto con due lunghezze di vantaggio nei confronti di Piacenza, che domani affronterà la capolista Perugia, mentre i cucinieri restano al sesto posto a -6 dagli emiliani e con un margine di sei lunghezze nei confronti di Milano. Prova di spessore da parte di Vlad Davyskiba (16 punti), Giovanni Sanguinetti (12) e Paul Buchegger (12), mentre ai marchigiani non sono bastati il solito Aleksandar Nikolov (22 punti), Eric Loeppky (11) e Pablo Kukartsev (12), Mattia Bottolo è stato sostituito nel corso del terzo set.

Monza ha sconfitto Padova con un perentorio 3-0 (25-16; 25-22; 25-16) di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena, trascinata dal giovane opposto Diego Frascio (19 punti, 2 muri, 2 ace), dallo schiacciatore Martin Atanasov (12) e dal centrale Leandro Mosca (9). I brianzoli hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, imponendosi in quello che era uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai playoff scudetto: il Vero Volley ha ipotecato l’ottavo posto in classifica generale, mentre i patavini, tra le cui fila i migliori sono stati Mattia Orioli (10) e Tommaso Stefani (9), devono dire addio ai sogni di accedere alla post-season.