LIVE Busto Arsizio-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa a caccia di punti per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì di Eurotek Uyba Busto Arsizio-Vero Volley Milano, match valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 di volley femminile.

La sfida prenderà il via alle ore 20.30 e ci regalerà un derby davvero intenso e importante. Come arrivano le due formazioni all’evento? Le padrone di casa bustocche sono al momento in nona posizione con 27 punti frutto di 8 vittorie e 16 sconfitte con un quoziente set di 40 vinti e 52 persi. Busto Arsizio è reduce da un periodo non facile con 3 ko nelle ultime 4 uscite. Dopo la sconfitta al tie break subita in casa da Monviso ha centrato un secco 3-0 in quel di Cuneo prima dei due ko di fila contro Firenze (1-3 in casa) e Perugia (1-3 in Umbria).

La Vero Volley Milano, invece, si trova al terzo posto con 56 punti in 24 partite, frutto di 18 vittorie e 6 sconfitte con 62 set vinti e 27 persi. Nelle ultime uscite le meneghine hanno centrato 4 successi su 5 con l’unica macchia del ko al tie break in casa di Novara. Per il resto percorso netto contro Monviso, Firenze, Cuneo e San Giovanni. Milano vuole la vittoria per andare ad attaccare il secondo posto di Scandicci che si trova a quota 59 punti, mentre Conegliano è ampiamente in fuga con 10 lunghezze di vantaggio ù.

Il match tra Busto Arsizio e Milano prenderà il via alle ore 20.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Serie A1 di volley. Buon divertimento!