Vuelta a Murcia 2026, Marc Soler conquista la breve tappa inaugurale

È Marc Soler a mettere il primo sigillo sulla Vuelta a Murcia 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua 46esima edizione. Il corridore dell’UAE Team Emirates XRG ha attaccato a 38 chilometri dall’arrivo, portandosi dietro il compagno di squadra Julius Johansen, staccato sul GPM finale. Per lo spagnolo è la prima vittoria stagionale, l’undicesima in carriera.

La prima frazione, di soli 83.5 chilometri (a causa del forte vento) da Fortuna a Yecla, si è aperta subito con la fuga di dieci corridori: Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), Juan Pedro Lopez (Movistar), Julius Johansen (UAE), Tim Wellens (UAE), Hector Alvarez (Lidl-Trek Future), Quinten Hermans (Q36.5), Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) Raul Garcia Pierna (Movistar), Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar) e proprio Marc Soler (UAE).

L’equilibrio degli attaccanti si è rotto proprio dall’attacco del padrone di casa che grazie al suo compagno di squadra Johansen, è riuscito a sfuggire al ritorno del gruppo. Sull’Alto Virgen del Castillo (1.3 km al 7,4% di pendenza media), l’iberico ha proseguito da solo fino all’arrivo, conquistando la maglia di leader della generale. Dietro di lui Johansen (+19″), che completa la doppietta UAE e Tom Pidcock (40″) che si è lasciato alle spalle nella salita finale il gruppo, leggermente più attardato.