UAE Tour 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Due arrivi in salita per decidere la generale

La stagione del ciclismo su strada è ufficialmente iniziata. In queste settimane si sono disputate le prime corse a tappe del 2026 e nella seconda metà di febbraio gli appuntamenti diventano più importanti. Dal 16 al 22 febbraio si correrà infatti l’UAE Tour 2026, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Nel fantastico scenario del deserto (e non solo), i grandi protagonisti si sfideranno in una delle tappe più importanti di questo inizio di stagione.

Sette tappe e più di 1000 chilometri per scoprire il successore di Tadej Pogacar, assente quest’anno. La prima frazione (Madinat Zayed Majlis-Liwa Palace, 144 km) si svolgerà interamente nel deserto e non proporrà particolari difficoltà. Percorso infatti veloce condito da rapide salite e discese che porteranno sull’impegnativo rettilineo finale, al 5% di pendenza media.

Si prosegue con la cronometro individuale di Al Hudayriyat Island di 12,2 chilometri. Sfida contro le lancette veloce e completamente piatta. Grande novità è la terza tappa (Umm al Quwain-Jebel Mobrah, 183 km) con una prima parte non complicata ed una seconda più che impegnativa. Gli ultimi 15 chilometri saranno infatti tutti in salita, con le pendenze medie che arriveranno nella parte finale anche all’11,8%.

Frazione da non sottovalutare neanche la quarta (Fujairah-Fujairah, 182 km) con un percorso mosso dall’inizio alla fine. Diversi gli strappi in salita fino alla parte finale in pianura. Vento e sabbia potrebbero fare la differenza. La quinta tappa (Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, 166 km) è designata per i velocisti, con una lunga parte pianeggiante fino allo sprint.

Attenzione alla sesta frazione (Al Ain Museum-Jebel Hafeet, 168 km) dove probabilmente si deciderà la classifica generale. Prima parte molto semplice ma successivamente, negli ultimi chilometri, il percorso inizierà a salire. L’ascesa finale, di 10,8 chilometri, presenta una pendenza media del 6,9%, con un picco dell’11% a 3 chilometri dall’arrivo. L’UAE Tour si chiude con un’ultima frazione (Zayed National Museum-Abu Dhabi Breakwater, 149 km) totalmente piatta, progettata per la volata finale.