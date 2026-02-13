Tour de la Provence 2026, volata a sorpresa di Tendon. Bais chiude sul podio

Lo svizzero Arnaud Tendon della Van Rysel Roubaix s’impone, a sorpresa, nella prima tappa del Tour de la Provence, Marsiglia-Saint-Victoret di 163 chilometri. L’elvetico batte in volata Mattia Bais, corridore italiano del Team Polti VisitMalta dopo una fuga iniziata nelle prime fasi della corsa.

I due, partiti all’attacco nei chilometri iniziali, staccano i compagni di fuga e nel finale riescono a resistere al ritorno del gruppo grazie a quel minimo margine che consente loro di giocarsi il successo. Lo statunitense Luke Lamperti vince la volata del gruppo ed è terzo davanti ai francesi Anthony Turgis della TotalEnergies e Hugo Page della Cofidis. Conclude la sua prova con un’ottima sesta posizione Lorenzo Germani della Groupama – FDJ United. Tendon guida la classifica generale con cinque secondi su Bais e undici su Lamperti.

I primi a movimentare la corsa sono Mattia Bais del Team Polti VisitMalta, David Zanutta della XDS Astana Development Team, l’australiano Bailey McDonald della Team Novo Nordisk, lo svizzero Arnaud Tendon della Van Rysel Roubaix e il canadese Jonas Walton della CIC Pro Cycling Academy. I cinque toccano un vantaggio massimo di poco superiore ai due minuti, fino a quando, a cinquantotto chilometri dalla conclusione Bailey McDonald e David Zanutta si staccano.

Il gruppo, sospinto dall’azione di INEOS Grenadiers e EF Education – EasyPost, riduce progressivamente il margine di vantaggio dei battistrada, recupera Jonas Walton a nove chilometri dal traguardo, ma riesce solo a sfiorare la rimonta e deve alzare bandiera bianca.