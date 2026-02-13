Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile: Paternoster e Borghesi in top 3 nella seconda tappa

Due azzurre sul podio in occasione della seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026 femminile. Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team) sono arrivate rispettivamente seconda e terza al termine della frazione lunga di 115 km cominciata e finita in quel di Vila-Real, cedendo il passo alla sola Cat Ferguson (Movistar Team), vincitrice in volata.

Una frazione impegnativa più che altro nella sezione centrale quella andata in scena oggi, a lungo contrassegnata dall’attacco della neerlandese Lieke Nooijen (Team Visma I Lease a Bike), per diverso tempo avanti in solitaria salvo essere raggiunta a 53 km dal traguardo dall’oceanica Talia Appleton (Liv AlUla Jayco) e dalla norvegese Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility).

La fuga si è esaurita a 4 km dal termine, momento in cui il plotone tirato dalla Lidl-Trek si è nuovamente unito. Pochi metri prima dell’ultimo chilometro si è però verificata una caduta di massa, fattore che ha ulteriormente spezzato il gruppo in più parti. Ad emergere dallo sprint è stata dunque Ferguson, brava ad arginare le due italiane già citate. Molto bene inoltre anche Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ), ottava.

Demi Vollering (FDJ United -SUEZ) è rimasta invece in testa alla classifica generale conservando un vantaggio di 56 secondi sulla francese Maeva Squiban (UAE Team ADQ), al posto d’onore virtuale davanti a Viktoria Chladonova (Team Visma I Lease a Bike), terza a 58 secondi. La migliore italiana è invece Paternoster, undicesima a a 1’27”000. Domani, sabato 14 febbraio, si svolgerà la quarta tappa: un percorso di 128 km da Agost a La Nucía.