Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 22 febbraio, tv, streaming

Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, domenica 22 febbraio, l’Italia sarà protagonista in due delle quattro finali che assegneranno le ultime medaglie, ovvero la 50 km tc mass start femminile di sci di fondo, il curling femminile, il bob a 4 maschile e l’hockey su ghiaccio maschile.

Tutte le speranze dell’Italia, infatti, sono riposte nel bob a quattro maschile, con l’equipaggio composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, mentre nello sci di fondo al via della 50 km tc mass start femminile ci sarà Anna Comarella.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30) e Rai 1 (Cerimonia di chiusura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 22 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

10.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start femminile (Anna Comarella)

11.05 CURLING – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera-Svezia

12.15 BOB – Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

14.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per l’oro: Canada-Stati Uniti

20.30 CERIMONIA DI CHIUSURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

