Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi, sabato 21 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start femminile, gara di chiusura del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che farà calare il sipario sull’esperienza a Cinque Cerchi di questa disciplina, in un format che si preannuncia altamente spettacolare.

Quattro i poligoni da affrontare e, come sempre, sarà richiesto il giusto mix tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. L’Italia fa affidamento su Lisa Vittozzi, su tutte. La sappadina, reduce dall’oro nell’inseguimento femminile, vuole dimostrarsi all’altezza della situazione e lasciare il segno in quest’ultima gara.

Non sarà semplice dal momento che l’azzurra dovrà fare i conti con l’eccezionale profondità della Francia, autentica dominatrice del biathlon in questi Giochi. Lo squadrone transalpino fa paura e vorrà alzare la voce nuovamente per confermare la propria superiorità. Vedremo se ci saranno altri inserimenti da parte di squadre come Norvegia e Svezia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, alle Olimpiadi 2026. La mass start femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 14.15: 12.5 km mass start femminile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA MASS START FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026

Qualificate come medagliate olimpiche

1 SIMON Julia FRA IN 12 97

2 KIRKEEIDE Maren NOR SP PU 4 165

3 VITTOZZI Lisa ITA PU 7 144

4 JEANMONNOT Lou FRA IN SP 1 195

5 MICHELON Oceane FRA SP 11 125

6 HRISTOVA Lora BUL IN 136

7 MINKKINEN Suvi FIN PU 2 131

Qualificate per la classifica di Coppa del Mondo

8 MAGNUSSON Anna SWE 3 59

9 OEBERG Hanna SWE 5 60

10 OEBERG Elvira SWE 6 60

11 BENED Camille FRA 8 45

*** BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 9

12 WIERER Dorothea ITA 10 84

13 PREUSS Franziska GER 13 117

14 BASERGA Amy SUI 14 28

15 HAUSER Lisa Theresa AUT 15 37

Qualificate con i punti conquistati alle Olimpiadi

16 VOIGT Vanessa GER 106

17 MEIER Lea SUI 86

18 GESTBLOM Linn SWE 84

19 TODOROVA Milena BUL 82

20 VOBORNIKOVA Tereza CZE 71

21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 69

22 ZUK Kamila POL 66

23 VOLFA Estere LAT 60

24 ANDEXER Anna AUT 54

25 SIDOROWICZ Natalia POL 46

26 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 46

27 BENDIKA Baiba LAT 45

28 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 41

29 JAKIELA Joanna POL 38

30 HETTICH-WALZ Janina GER 37

Riserve per i punti conquistati alle Olimpiadi

KUELM Susan EST 36

KLEMENCIC Polona SLO 32

TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 31

VINKLARKOVA Tereza CZE 30