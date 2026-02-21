BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Oggi, sabato 21 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start femminile, gara di chiusura del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che farà calare il sipario sull’esperienza a Cinque Cerchi di questa disciplina, in un format che si preannuncia altamente spettacolare.
Quattro i poligoni da affrontare e, come sempre, sarà richiesto il giusto mix tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. L’Italia fa affidamento su Lisa Vittozzi, su tutte. La sappadina, reduce dall’oro nell’inseguimento femminile, vuole dimostrarsi all’altezza della situazione e lasciare il segno in quest’ultima gara.
Non sarà semplice dal momento che l’azzurra dovrà fare i conti con l’eccezionale profondità della Francia, autentica dominatrice del biathlon in questi Giochi. Lo squadrone transalpino fa paura e vorrà alzare la voce nuovamente per confermare la propria superiorità. Vedremo se ci saranno altri inserimenti da parte di squadre come Norvegia e Svezia.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, alle Olimpiadi 2026. La mass start femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 14.15: 12.5 km mass start femminile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA MASS START FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
Qualificate come medagliate olimpiche
1 SIMON Julia FRA IN 12 97
2 KIRKEEIDE Maren NOR SP PU 4 165
3 VITTOZZI Lisa ITA PU 7 144
4 JEANMONNOT Lou FRA IN SP 1 195
5 MICHELON Oceane FRA SP 11 125
6 HRISTOVA Lora BUL IN 136
7 MINKKINEN Suvi FIN PU 2 131
Qualificate per la classifica di Coppa del Mondo
8 MAGNUSSON Anna SWE 3 59
9 OEBERG Hanna SWE 5 60
10 OEBERG Elvira SWE 6 60
11 BENED Camille FRA 8 45
*** BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 9
12 WIERER Dorothea ITA 10 84
13 PREUSS Franziska GER 13 117
14 BASERGA Amy SUI 14 28
15 HAUSER Lisa Theresa AUT 15 37
Qualificate con i punti conquistati alle Olimpiadi
16 VOIGT Vanessa GER 106
17 MEIER Lea SUI 86
18 GESTBLOM Linn SWE 84
19 TODOROVA Milena BUL 82
20 VOBORNIKOVA Tereza CZE 71
21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 69
22 ZUK Kamila POL 66
23 VOLFA Estere LAT 60
24 ANDEXER Anna AUT 54
25 SIDOROWICZ Natalia POL 46
26 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 46
27 BENDIKA Baiba LAT 45
28 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 41
29 JAKIELA Joanna POL 38
30 HETTICH-WALZ Janina GER 37
Riserve per i punti conquistati alle Olimpiadi
KUELM Susan EST 36
KLEMENCIC Polona SLO 32
TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 31
VINKLARKOVA Tereza CZE 30