Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport in tvSport Invernali
Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, streaming, coppie di partenza
Oggi, sabato 21 febbraio, al Milano Speed Skating andrà in scena l’ultima giornata di gare del programma dello speed skating a queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A far calare il sipario sul pattinaggio velocità pista in questa rassegna a Cinque Cerchi saranno le due mass start uomini e donne. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.
LA DIRETTA LIVE DELLE MASS START DI SPEED SKATING DALLE 15.00
Nella prova maschile saranno chiamati all’appello Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano. Il trentino, campione del mondo in carica e con l’oro al collo del team-pursuit in questa competizione, vuole porre il punto esclamativo sulla propria carriera, andando in cerca di una medaglia olimpica. Di Stefano, da par suo, dopo aver ben impressionato nei 1000 e nei 1500 metri, vorrà essere della partita anche in questo format di gara.
Al femminile le attenzioni saranno su Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana, eroina di questi Giochi con i suoi due ori nei 3000 e nei 5000 metri, va in cerca del terzo podio a Cinque Cerchi in una gara che l’ha vista crescere come atleta. Non sarà facile perché la concorrenza si preannuncia “spietata” e di altissima qualità.
Per le gare di oggi, sabato 21 febbraio, dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 15.00 Semifinali mass start maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 15.50 Semifinali mass start femminile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 16.40 Finale mass start maschile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
Ore 17.15 Finale mass start femminile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST MASS START MASCHILE
PRIMA SEMIFINALE
1 BERGSMA Jorrit NED
2 CHUNG Jae-Won KOR
3 STOLZ Jordan USA
4 MALY Felix GER
5 GELINAS-BEAULIEU Antoine CAN
6 THORUP Viktor Hald DEN
7 MEDARD Indra BEL
8 SASAKI Shomu JPN
9 BELLOIR Mathieu FRA
10 DYRSET Sigurd Holbo NOR
11 di STEFANO Daniele ITA
12 FARTHOFER Alexander AUT
13 LI Wenhao CHN
14 SEMIRUNNIY Vladimir POL
SECONDA SEMIFINALE
1 GIOVANNINI Andrea ITA
2 SWINGS Bart BEL
3 WENGER Livio SUI
4 JILEK Metodej CZE
5 ODOR Gabriel AUT
6 LOUBINEAUD Timothy FRA
7 PETZOLD Fridtjof GER
8 CEPURAN Ethan USA
9 CHO Seungmin KOR
10 STRAND Didrik Eng NOR
11 KIM Min-Seok HUN
12 HALL Daniel CAN
13 ARITO Motonaga JPN
14 van de BUNT Stijn NED
15 WU Yu CHN
STARTLIST MASS START FEMMINILE
PRIMA SEMIFINALE
1 MANGANELLO Mia USA
2 MALTAIS Valerie CAN
3 KERKHOFF Bente NED
4 McGREGOR Kaitlyn SUI
5 SATO Ayano JPN
6 ROSNER Jeannine AUT
7 LOVAS Aurora Grinden NOR
8 SCHLOERB Josephine GER
9 YANG Binyu CHN
10 LIM Leewon KOR
11 TAS Sandrine BEL
12 ZUEVA Marina AIN
13 CZERWONKA Natalia POL
14 ZDRAHALOVA Nikola CZE
SECONDA SEMIFINALE
1 GROENEWOUD Marijke NED
2 BLONDIN Ivanie CAN
3 PARK Ji-Woo KOR
4 LOLLOBRIGIDA Francesca ITA
5 HARDI Ramona SUI
6 VANHOUTTE Fran BEL
7 HORIKAWA Momoka JPN
8 MYERS Greta USA
9 SEMENOVA Anastasiia AIN
10 GOLUBEVA Elizaveta KAZ
11 HOFMANN Josie GER
12 BRAUN Violette FRA
13 MOLNAR Anna AUT
14 ADAKE Ahenaer CHN