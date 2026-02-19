Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 20 febbraio, tv, streaming
Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 20 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero lo skicross femminile, gli aerials maschili e l’halfpipe maschile di sci freestyle, la 15 km mass start maschile di biathlon, i 1500 metri femminili di speed skating, e la staffetta 5000 metri maschile ed i 1500 metri femminili di short track.
Le maggiori speranze dell’Italia sono riposte nello speed skating con Francesca Lollobrigida, nello short track con la staffetta maschile e con Elisa Confortola, Arianna Sighel ed Arianna Fontana, nel biathlon con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin, e nello skicross con Andrea Chesi e Jole Galli.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI
Venerdì 20 febbraio
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6 (Italia)
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round (Andrea Chesi, Jole Galli)
10.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
11.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale (Andrea Chesi, Jole Galli)
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final
13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (prima manche)
14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali
14.15 BIATHLON – Mass start 15 km maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, seconda riserva Patrick Braunhofer)
14.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (seconda manche)
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 1: Canada-Finlandia
18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche (Italia 1, Italia 2)
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.50 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche (Italia 1, Italia 2)
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana)
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche)
21.02 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale 2: Stati Uniti-Slovacchia
21.18 SHORT TRACK – Staffetta 5000 metri maschile, Finale B
21.30 SHORT TRACK – Staffetta 5000 metri maschile, Finale A (Italia)
22.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, Finale B
22.07 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, Finale A
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
