Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 15 febbraio, tv, streaming

Giorno 9 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, domenica 15 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta maschile di sci di fondo, le dual moguls maschili di sci freestyle, il gigante femminile di sci alpino, le pursuit di biathlon, i 500 femminili di speed skating, le gare a coppie miste di snowboardcross e skeleton, ed il trampolino grande femminile di salto con gli sci.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia impegnate nel gigante femminile, nel biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al via della 10 km pursuit femminile, e nella gara a coppie miste dello snowboardcross, con tre squadre azzurre in gara.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 15 febbraio

9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche (Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, sedicesimi di finale

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, ottavi di finale

11.15 BIATHLON – 12.5 km pursuit maschile (Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschili, finale per il bronzo

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per l’oro

11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile (Italia)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Cechia

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche

13.45 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, quarti di finale (Italia 1, Italia 2, Italia 3)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

14.15 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, semifinali

14.35 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, small finale

14.40 SNOWBOARD – Snowboarcross a coppie miste, big final

14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale (Italia)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Francia

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili (Serena Pergher)

17.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, trial round

18.00 SKELETON – Gara a squadre miste (Italia 1, Italia 2)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Lettonia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program (Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni (terza manche) (Miro Tabanelli)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Germania

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.