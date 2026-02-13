Lindsey Vonn può vincere la Coppa del Mondo a carriera finita! Tre italiane all’assalto, Goggia spera in discesa

L’avventura di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali 2026 è durata appena una dozzina di secondi: la fuoriclasse statunitense è gravemente caduta nelle battute iniziali della discesa libera, è stata trasportata al punto di soccorso in elicottero, è stata visitata al nosocomio di Cortina d’Ampezzo, venendo poi trasferita all’ospedale Ca’ Foncelli di Treviso. La 41enne ha subito tre operazioni alla gamba sinistra nel giro di quattro giorni e nei fatti la sua carriera appare conclusa, vista l’entità dell’infortunio e l’età dell’americana.

Lindsey Vonn potrebbe però vincere la Coppa del Mondo di discesa libera 2025-2026 anche se non si presenterà più al cancelletto di partenza per le prossime gare stagionali. Al momento la ribattezzata Wonder Woman è al comando della classifica con 400 punti, frutto di due vittorie (St. Moritz e Zauchensee), un secondo posto (St. Moritz) e due terze piazze (Val d’Isere e Tarvisio). Non sarà così scontato per le inseguitrici riuscire a recuperare lo svantaggio quando mancano quattro gare al termine della stagione.

La tedesca Emma Aicher accusa un ritardo di 144 lunghezze, l’altra teutonica Kira Weidle-Winkelmann si trova a -168, poi il trittico italiano: Laura Pirovano (-193), Sofia Goggia (-220) e Nicol Delago (190). Sono ancora in corsa anche l’austriaca Cornelia Huetter (-221) e la statunitense Breezy Johnson (la Campionessa Olimpica di discesa libera stazione a -222). Si deciderà tutto nei prossimi appuntamenti: Soldeu (Andorra 27 febbraio), Val di Fassa (due prove, 6-7 marzo), la finale di Lillehammer (Norvegia, 21 marzo).

Ricordiamo la distribuzione dei punti: 100 per la vittoria, 80 per la seconda posizione, 60 per la terza, 50 per la quarta, 45 per la quinta, 40 per la sesta e poi via via a scendere. Sofia Goggia può cercare la rimonta dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi ed essere uscita in superG, specialità di cui guida la classifica della Coppa del Mondo di specialità. Vonn osserverà da lontano e spera di abbracciare l’ottava Sfera di Cristallo in questa disciplina, a dieci anni esatti dall’ultima gioia.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA FEMMINILE

1. Lindsey Vonn (USA) 400, stagione finita

2. Emma Aicher (Germania) 256

3. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 232

4. Laura Pirovano (Italia) 207

5. Sofia Goggia (Italia) 180

5. Nicol Delago (Italia) 180

7. Cornelia Huetter (Austria) 179

8. Breezy Johnson (USA) 178

9. Mirjam Puchner (Austria) 142

10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 141