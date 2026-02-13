Lindsey Vonn sotto i ferri per la quarta volta! Nuovo intervento in Italia, “e quando rientrerò negli USA…”

Lindsey Vonn dovrà sottoporsi a una quarta operazione nel giro di sei giorni. A comunicarlo è stata la stessa atleta statunitense attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Sabato 14 febbraio dovrò sottopormi alla quarta operazione, poi tornerò a casa e ne svolgerò un’altra ancora“.

Dopo la caduta di domenica mattina nelle battute iniziali della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la 41enne era stata vitata al nosocomio della Perla delle Dolomiti e poi trasportata presso l’ospedale Ca’ Foncelli, dove si è sottoposta immediatamente a un paio di interventi chirurgici a cui ne aveva fatto seguito un terzo un paio di giorni fa.

La ribattezzata Wonder Woman è ulteriormente entrata nei dettagli e ha parlato anche di una quinta operazione da eseguire nel prossimo futuro: “Sono stati giorni piuttosto difficili qui in ospedale, finalmente mi sento molto più me stessa, ma devo aspettare ancora molto tempo. Poi potrei potenzialmente andarmene e tornare, e a quel punto avrò bisogno di un altro intervento. Non so esattamente cosa comporterà finché non avrò delle immagini migliori“.

Si dovrebbe sempre trattare di operazioni all’infortunata gamba sinistra. Lindsey Vonn ha evidenziato anche un livido sotto l’occhio procurato nell’impatto sulla neve: “Questa è più o meno la situazione in cui mi trovo adesso: sono in ospedale, completamente immobile, ma ho molti amici e parenti che vengono a trovarmi. Mi sento fortunata ad avere così tante persone attorno a me“.