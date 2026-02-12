Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 13 febbraio, tv, streaming

Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 13 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell’halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell’individuale maschile di pattinaggio artistico e dell’individuale maschile di skeleton.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nello speed skating, con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello impegnati nei 10000, nel biathlon, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni al via della 10 km sprint maschile, e nello snowboard, con Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, in gara nel cross femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI



Venerdì 13 febbraio

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4 (Italia)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile (Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale

14.00 BIATHLON – 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, small final

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, big final

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschili (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello)

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire

17.48 SKELETON – Gara femminile, seconda manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program individuale maschile (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche)

21.05 SKELETON – Gara maschile, quarta manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.