Dove vedere in tv Michela Moioli, snowboardcross femminile Olimpiadi: orari, programma, streaming

Domani, venerdì 13 febbraio, proseguiranno anche per lo snowboard le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la gara del cross femminile, a cui prenderanno parte 32 atlete, tra le quali ci saranno anche le azzurre Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner.

Le due manche per definire il tabellone ad eliminazione diretta andranno in scena alle 10.00 ed alle 10.55, poi inizierà la seconda fase: ottavi alle 13.30, quarti alle 14.03, semifinali alle 14.24, small finale alle 14.41, big final per l’assegnazione delle medaglie alle 14.46.

Per la gara di Michela Moioli dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

QUANDO MICHELA MOIOLI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

10.00 Snowboardcross femminile, seeding manche 1

10.55 Snowboardcross femminile, seeding manche 2

13.30 Snowboardcross femminile, ottavi di finale

14.03 Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.24 Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 Snowboardcross femminile, small final

14.46 Snowboardcross femminile, big final

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS FEMMINILE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.