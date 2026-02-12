Dove vedere in tv Tommaso Giacomel, sprint Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 13 febbraio Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti più attesi della 10 km Sprint di biathlon nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine, il 25enne trentino va a caccia di un riscatto dopo la delusione della 20 km Individuale dove non ha trovato la prestazione tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti che avrebbe gradito.

Sessioni di tiro in piedi che non hanno sorriso particolarmente all’azzurro in questi Giochi e si spera, chiaramente, di invertire il trend in vista della gara sui due poligoni. Un format che dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dell’azzurro, molto solido nel fondo e capace di trovare i bersagli con una certa velocità. Vedremo se il rendimento che c’è stato finora andrà a condizionarlo.

Inoltre, bisognerà fare i conti con la preparazione degli sci stretti. Nelle prove a cui si è assistito la Francia, in particolare, sembrerebbe aver trovato “la formula magica” e i rappresentanti d’Oltralpe hanno avuto a loro disposizione degli autentici missili. Da capire se i tecnici italiani sapranno trovare delle contromisure.

Per la gara di venerdì 13 febbraio di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su RaiSport HD dalle 14:15, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (14:15), Discovery Plus, HBO Max; Eurosport1 e DAZN (dalle 15:00), infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO TOMMASO GIACOMEL ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 14:00 10 km Sprint maschile ad Anterselva (Italia) – Diretta tv dalle 14:15 su RaiSport HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 14:15

Diretta streaming: Rai Play dalle 14:15; Discovery Plus, HBO Max; Eurosport1 e DAZN dalle 15:00.

Diretta Live testuale: OA Sport.