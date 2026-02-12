Quanto vanno veloce gli slittini alle Olimpiadi? Si sfreccia a Cortina, che picchi degli italiani nella corsa all’oro

Quanto vanno veloce gli slittini sul budello intitolato a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo? Fin dove si spinge la lancetta sui tachimetri che seguono questi mezzi alle Olimpiadi Invernali 2026? Sono curiosità che stanno interessando tanti appassionati, soprattutto dopo che l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nei doppi: le stoccate vincenti della coppia composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer e dal binomio formato da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno scaldato il cuore degli appassionati, oltre a rimpinguare il bottino dell’Italia e a proiettarla ai piani nobili del medagliere.

Voetter e Oberhofer hanno toccato 115,9 km/h nella prima manche e 117,7 km/h nella seconda discesa, entrambe chiuse con il miglior tempo. Le altoatesine non sono state le migliori per velocità di punta: le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che si sono messe al collo il bronzo, hanno sfrecciato a 119,8 km/h nella prima discesa, mentre il picco nella seconda è stato toccato dalle statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirby (quarte a fine gara) con 118,3 km/h.

Rieder e Kainzwaldner hanno fatto segnare 119,2 km/h nel primo atto e 118,8 km/h nella seconda manche (miglior crono), ma per i picchi bisogna bussare alla porta degli altri azzurri Ivan Nagler e Fabian Malleier, capaci addirittura di sfrecciare a 125 km/h nella seconda manche, mentre nella prima i migliori sono stati gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Hangsjaa (120,8 km/h).

E a livello individuale? La tedesca Julia Taubitz (oro) ha fatto registrare 119,4 km/h nella prima e nella seconda manche, ma la sua connazionale Merle Malou Fraebel ha toccato 120,4 km/h nell’atto d’apertura. Velocità ben superiori per gli uomini: il tedesco Max Langenhan si è spinto addirittura a 127,2 km/h nell’ultima run prima di festeggiare la conquista del titolo! Il nostro Dominik Fischnaller, ottimo bronzo, vanta un 126,6 km/h nella terza discesa.