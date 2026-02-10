Perché è scoppiato un caso medaglie alle Olimpiadi e perché si sono rotte? La Zecca corre ai ripari

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati diciotto titoli nei primi tre giorni di gare, praticamente poco più del 15% di quelli previsti per l’intera edizione dei Giochi. Si è però aperto un caso medaglie, perché in alcuni casi si è rotto in maniera inattesa il gancio che permette di appenderle al collo e gli allori sono caduti a terra, fortunatamente senza spezzarsi.

Per il momento sono arrivate cinque denunce, a partire da quelle della nostra Lucia Dalmasso (bronzo nel PGS di snowboard) e della statunitense Breezy Johnson (oro nella discesa libera di sci alpino). Nello specifico si tratterebbe di un comportamento anomalo del sistema di sicurezza antisoffocamento previsto dagli standard internazionali, che in alcuni casi si è sganciato dalla medaglia.

Ricordiamo che gli allori di Milano Cortina 2026 sono stati realizzati dalla nostra Zecca di Stato, che ha già delineato un pronto piano di intervento per risolvere questa criticità: nella giornata odierna alcuni tecnici specializzati saranno nelle varie sedi di gara per mettersi al lavoro e garantire che il problema non si ripresenti per i prossimi tredici giorni della competizione.

Cosa verrà fatto? Si applicherà un ulteriore dispositivo, rispettando comunque tutti gli standard di sicurezza. E per le medaglie già danneggiate? Verranno prontamente sostituite. Nella giornata odierna (martedì 10 febbraio) verranno messi in palio ben nove titoli, uno dei quantitativi più consistenti delle due settimane di gare alle nostre latitudini.