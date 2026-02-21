Tutte le vittorie e le medaglie di Dorothea Wierer: il palmares dell’azzurra

Dorothea Wierer conclude con il quinto posto nella mass start di Milano Cortina 2026 ad Anterselva una carriera straordinaria: nei Giochi di casa, inoltre, arriva l’argento alle Olimpiadi Invernali, conquistato pochi giorni fa nella staffetta mista.

A questo podio si affiancano altre tre medaglie olimpiche, ovvero i bronzi nella staffetta mista a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e nella sprint a Pechino 2022, ma la bacheca di Dorothea Wierer conta anche 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi iridati.

Non vanno poi dimenticate le 2 Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2019 e nel 2020 e le 4 di specialità (pursuit 2019, individuale 2016 e 2021, mass start 2020), ottenute grazie a 20 vittorie e 72 podi complessivi sul circuito maggiore.

PALMARES DOROTHEA WIERER

Olimpiadi

1 argento (staffetta mista Milano Cortina 2026)

3 bronzi (staffetta mista Sochi 2014, staffetta mista PyeongChang 2018, sprint Pechino 2022)

Mondiali

4 ori (mass start Oestersund 2019, pursuit ed individuale Anterselva 2020, staffetta Oberhof 2023)

5 argenti (pursuit Oslo Holmenkollen 2016, staffetta single mixed Oestersund 2019, staffetta mista e mass start Anterselva 2020, staffetta mista Oberhof 2023)

3 bronzi (staffetta Nove Mesto 2013, staffetta Kontiolahti 2015, staffetta mista Oestersund 2019)

Coppa del Mondo

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2019 e nel 2020

Vincitrice della Coppa del Mondo nella pursuit nel 2019

Vincitrice della Coppa del Mondo nell’individuale nel 2016 e nel 2021

Vincitrice della Coppa del Mondo nella mass start nel 2020

20 vittorie (14 individuali e 6 a squadre) e 72 podi complessivi (47 individuali e 25 a squadre)