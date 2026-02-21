La storia incredibile di Federico Tomasoni. Mai sul podio in Coppa del Mondo, poi l’exploit alle Olimpiadi

Federico Tomasoni ha conquistato una splendida medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, battendo lo svizzero Alex Fiva di mezzo dito e chiudendo alle spalle di Simone Deromedis per una memorabile doppietta tricolore sulle nevi di Livigno. Questa disciplina dello sci freestyle parla italiano per la prima volta nella storia ai Giochi, ma se il 25enne trentino era ampiamente tra i grandi favoriti della vigilia, non si può dire lo stesso del 28enne bergamasco.

Nato il 4 luglio 1997, Federico Tomasoni non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo e i riscontri ottenuti nel massimo circuito internazionale sono stati un po’ discontinui: il miglior risultato è il quinto posto conseguito il 12 dicembre 2023 sulla pista sprint di Arosa, in complesso vanta sette apparizioni nella top-10 (un quinto, due sesti, due settimi, due ottavi), l’ultima lo scorso 12 dicembre (fu ottavo a Val Thorens, con Deromedis secondo alle spalle del canadese Kevin Drury).

Festeggiare una medaglia olimpica senza aver mai gioito in Coppa del Mondo certifica una propensione al grande evento, quello in cui si è soliti tirare fuori motivazioni extra, dove il sapore del metallo si fa sentire e stuzzica sogni, fantasie, speranze. Con nel cuore Matilde Lorenzi, la fidanzata scomparsa un paio di anni fa in un drammatico incidente sugli sci.