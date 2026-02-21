BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Dorothea Wierer chiude la carriera con una top5 nella mass start delle Olimpiadi. Ennesimo oro Francia
Dorothea Wierer chiude la carriera con un commovente quinto posto nella 12.5 km mass start femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad Anterselva arriva la doppietta francese con Oceane Michelon medaglia d’oro davanti a Julia Simon, mentre a sorpresa sale sul gradino più basso del podio la ceca Tereza Vobornikova. Chiude al 18° posto, invece, Lisa Vittozzi.
Nell’ultimo giro arriva la furente rimonta delle transalpine, che superano e battono la ceca, la quale conquista comunque un bronzo impronosticabile alla vigilia: nonostante due giri di penalità, l’oro va ad Oceane Michelon, che taglia il traguardo in 37’18″1, davanti alla connazionale Julia Simon, che fa 19/20 al tiro ed è argento a 6″6.
Nel finale vede sfuggire una vittoria che avrebbe avuto dell’incredibile, ma salva la medaglia di bronzo la ceca Tereza Vobornikova, terza a 7″4, con un solo bersaglio mancato. Resta ai piedi del podio, nonostante sia l’unica atleta a fare 20/20 al poligono, la svedese Anna Magnusson, quarta, che paga 26″6 all’arrivo.
Una monumentale Dorothea Wierer, pur con due errori al poligono, distribuiti tra seconda e terza serie, pone fine alla propria carriera con una gara fatta sempre nelle prime dieci posizioni, e nell’ultima serie al tiro trova lo zero e recupera posizioni, fino a giungere quinta a 30″0.
Sesta posizione per la svedese Elvira Oeberg, con un solo bersaglio mancato, a 31″9, mentre la settima piazza va alla tedesca Vanessa Voigt, con 19/20 al tiro, a 36″2, infine si classifica ottava la norvegese Karoline Offigstad Knotten, con due errori, a 43″8.
Nona posizione per l’austriaca Anna Andexer, con un solo bersaglio mancato, a 59″2, mentre completa la top ten la svedese Hanna Oeberg, decima, con tre errori, a 1’03″1. Mai in gara per le posizioni di vertice, invece, Lisa Vittozzi, fallosa al tiro, con un complessivo 16/20, che si classifica 18ma a 1’43″5.