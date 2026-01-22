Una vita intera dedicata ai tuffi.

In questo episodio di FOCUS incontriamo Oscar Bertone, ex tuffatore olimpico, tecnico federale e voce storica della Rai.

Dalla carriera internazionale da atleta alle Olimpiadi di Seul 1988, fino al ruolo chiave nella crescita della Nazionale giovanile italiana, Bertone racconta il dietro le quinte di uno sport fatto di precisione, coraggio e formazione mentale.

Nel video:

* gli anni da atleta e l’eredità di Giorgio Cagnotto

* il lavoro sui giovani e il progetto federale

* l’esperienza con Tania Cagnotto

* il racconto dei tuffi in TV e il futuro del movimento

Un viaggio dentro lo sport italiano, tra vasca, tecnica e passione.

Conduce Alice Liverani