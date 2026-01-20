Intervista a Elisa Pizzini, una delle punte di diamante del tuffo italiano , protagonista sia nelle gare nazionali che nelle più importanti finali internazionali della disciplina. In questo episodio di FOCUS Elisa ci porta dentro il mondo dei tuffi, tra tecnica, concentrazione e gestione emotiva, raccontando cosa significa competere ai massimi livelli, collaborare con la compagna di sincro e affrontare la pressione di risultati importanti. Nel video: * la scelta dei tuffi e la costruzione dell’identità sportiva * la gestione mentale prima di un grande salto * la relazione e la sintonia nel sincro femminile * gli obiettivi per il futuro e i prossimi grandi eventi Iscriviti, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #ElisaPizzini #tuffi #sincro3m #italia #sportitaliano #intervista ✨ Conduce Alice Liverani