Tuffi, cancellata la seconda tappa di Coppa del Mondo in Messico

World Aquatics ha annunciato l’annullamento della tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Zapopan, in Messico, dal 5 all’8 marzo 2026. La decisione è stata presa in consultazione con Aquatics Mexico, la federazione messicana di tuffi e tuffi dalle altezze, e CODE Jalisco.

Alla base della scelta vi sono le recenti restrizioni di viaggio emanate da alcune ambasciate internazionali e una valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza. Tali misure hanno limitato o sconsigliato gli spostamenti verso il Messico, impedendo di fatto a diverse federazioni di autorizzare la partecipazione delle rispettive squadre nazionali.

Si fa riferimento alla violenta ondata di caos in seguito all’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come “El Mencho“, leader del potente Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG). Il boss è stato ucciso il 22 febbraio 2026 durante un blitz delle forze speciali a Tapalpa, nello stato di Jalisco.

Per World Aquatics, la tutela degli atleti e la piena partecipazione alla competizione restano priorità assolute. La federazione internazionale ha espresso il proprio ringraziamento ad Aquatics Mexico, alla federazione nazionale e a CODE Jalisco per il lavoro svolto nella preparazione dell’evento e per la collaborazione costante, ribadendo al contempo l’intenzione di riportare in futuro una tappa della Coppa del Mondo di tuffi a Zapopan.

Sul piano sportivo, è stato inoltre chiarito che la qualificazione alla Super Finale della Coppa del Mondo di tuffi, in programma a Pechino dal 1° al 3 maggio, sarà determinata esclusivamente dai risultati della tappa di Montreal (Canada).