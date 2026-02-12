Trauma facciale per Michela Moioli: cosa è successo, domani la sua gara!

Michela Moioli è caduta durante una sessione di allenamento nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha riportato delle contusioni e un trauma facciale, come raccontato dai giornalisti Rai durante le qualificazioni dello snowboardcross maschili e confermato dalla Fisi. La fuoriclasse bergamasca si trova attualmente nella camera d’albergo: oggi riposa e sarà rivalutata dalla Commissione Medici federale stasera e domattina. La gara di snowboardcross femminile è in programma domani (venerdì 13 febbraio).

La Campionessa Olimpica di snowboardcross a PyeongChang 2018 è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia. L’obiettivo è chiaramente quello di rimettersi in sesto per andare a caccia di una medaglia: si presenterà all’appuntamento da Campionessa del Mondo in carica e con il chiaro intento di confermarsi sul podio a cinque cerchi dopo il trionfo di otto anni fa e l’argento nella prova a squadre di Pechino 2022.

Nel corso di questa stagione, la 30enne ha collezionato un paio di secondi posti in Coppa del Mondo (a Cervinia, il 13-14 dicembre), poi era stata quarta e ottava nelle due prove disputate a Dongbeiya (Cina) il 17-18 gennaio, nel sempre più accorciato massimo circuito internazionale itinerante.