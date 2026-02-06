Tanti “buchi” sugli spalti a San Siro per la Cerimonia d’apertura: tra prezzi alti e campagne last minute

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è incominciata alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio, ma lo Stadio San Siro ha purtroppo offerto diversi buchi sugli spalti: l’impianto nel capoluogo lombardo può ospitare 80.000 persone, ma non si è registrato il tanto auspicato sold-out e la ribattezzata Scala del Calcio ha accolto circa 60.000 spettatori. Seggiolini vuoti in particolar modo sulle tribune, mentre i vuoti erano meno visibili nelle curve.

Lo spettacolo avrebbe meritato che tutti i biglietti venissero staccati, ma le ragioni di un Meazza non gremito sono da ricercare nei prezzi eccessivamente elevati. Ricordiamo il listino iniziale: 260 euro per il terzo anello, 700 euro per un tagliando di categoria C, 1.400 euro per un ticket di categoria B, mentre per i posti migliori era necessario sborsare 2.026 euro. Tariffe tutt’altro che popolari e che inevitabilmente hanno un po’ frenato il grande pubblico per questa serata.

Nelle ultime due settimane erano state lanciate delle campagne last minute che hanno fatto anche parecchio discutere e sono stati offerti dei biglietti per i volontari, ma evidentemente non è bastato per raggiungere l’obiettivo desiderato.