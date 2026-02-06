Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Quando sfila l’Italia nella Cerimonia d’Apertura? Spostamento d’onore. Francia e USA, cambiato l’ordine alfabetico
L’Italia sarà l’ultima Nazione a sfilare durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizierà alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio. La delegazione del Bel Paese avrà l’onore di chiudere uno dei momenti più iconici dello spettacolo che sancisce ufficialmente l’inizio dei Giochi, in quanto Paese ospitante di questa edizione della rassegna a cinque cerchi.
L’ordine di sfilata viene determinato in base all’ordine alfabetico con i nomi delle varie Nazioni nella lingua del Paese ospitante, ma ci sono alcune eccezioni: l’apertura viene sempre assegnata alla Grecia in quanto culla della manifestazione, la chiusura è a chi gareggia in casa ed è direttamente preceduto dalle delegazioni dei Paesi che ospiteranno le prossime edizioni.
L’Italia sarà dunque la 92ma a presentarsi con i portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino (a Milano), Federica Brignone e Amos Mosaner (a Cortina d’Ampezzo). Prima degli azzurri ci saranno la Francia (i Giochi 2030 si disputeranno sulle Alpi francesi) e gli USA (appuntamento a Salt Lake City nel 2034).
ORDINE SFILATA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI 2026
- Grecia
- Albania
- Andorra
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Belgio
- Benin
- Bolivia
- Bosnia Erzegovina
- Brasile
- Bulgaria
- Canada
- Cechia
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Ecuador
- Emirati Arabi Uniti
- Eritrea
- Estonia
- Filippine
- Finlandia
- Georgia
- Germania
- Giamaica
- Giappone
- Gran Bretagna
- Guinea-Bissau
- Haiti
- Hong Kong Cina
- India
- Iran
- Irlanda
- Islanda
- Israele
- Kazakistan
- Kenya
- Kosovo
- Kirghizistan
- Lettonia
- Libano
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malesia
- Malta
- Marocco
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Nigeria
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sudafrica
- Svezia
- Svizzera
- Cina Taipei
- Thailandia
- Trinidad e Tobago
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela
- Stati Uniti
- Francia
- Italia
I PORTABANDIERA DI TUTTE LE NAZIONI
Albania
Lara Colturi (sci alpino)
Denni Xhepa (sci alpino)
Andorra
Joan Verdú (sci alpino)
Cande Moreno Becerra (sci alpino)
Irineu Esteve (sci di fondo)
Argentina
Francesca Baruzzi (sci alpino)
Franco Dal Farra (sci di fondo)
Armenia
Karina Akopova (pattinaggio artistico)
Nikita Rakhmanin (pattinaggio artistico)
Australia
Matt Graham (sci freestyle)
Jakara Anthony (sci freestyle)
Austria
Anna Gasser (snowboard)
Benjamin Karl (snowboard)
Azerbaigian
A.A. Papathoma Paraskevaidou (sci alpino)
Vladimir Litvintsev (pattinaggio artistico)
Belgio
Hanne Desmet (pattinaggio di velocità)
Maximilien Drion (sci alpinismo)
Benin
Nathan Tchibozo (sci alpino)
Bolivia
Timo Juhani Gronlund (sci di fondo)
Bosnia Erzegovina
Elvedina Muzaferija (sci alpino)
Marko Šljivić (sci alpino)
Brasile
Lucas Pinheiro Braathen (sci alpino)
Nicole Silveira (skeleton)
Bulgaria
Alexandra Feigin (pattinaggio artistico)
Vladimir Iliev (biathlon)
Canada
Mikaël Kingsbury (sci freestyle)
Marielle Thompson (sci freestyle)
Cile
Matilde Schwencke (sci alpino)
Sebastian Endrestad (sci di fondo)
Cina Taipei
Lin Sin-Rong (bob)
Li Yu-Hsiang (pattinaggio artistico)
Colombia
Fredrik Fodstad (sci di fondo)
Croazia
Valentina Ascic (pattinaggio di velocità)
Matija Legovic (biathlon)
Cipro
Andrea Loizidou (sci alpino)
Yianno Kouyoumdjian (sci alpino)
Cechia
Lucie Charvatova (biathlon)
David Pastrnak (hockey su ghiaccio)
Danimarca
Denise Dupont (curling)
Jesper Jensen Aabo (hockey su ghiaccio)
Ecuador
Klaus Jungbluth Rodriguez (sci di fondo)
Eritrea
Shannon Abeda (sci alpino)
Estonia
Johanna Talihärm (biathlon)
Marten Liiv (pattinaggio di velocità)
Finlandia
Krista Pärmäkoski (sci di fondo)
Mikko Lehtonen (hockey su ghiaccio)
Francia
Clément Noël (sci alpino)
Chloe Trespeuch (snowboard)
Georgia
Diana Davis (pattinaggio artistico)
Luka Berulava (pattinaggio artistico)
Germania
Léon Draisaitl (hockey su ghiaccio)
Katharina Schmid (salto con gli sci)
Gran Bretagna
Brad Hall (bob)
Lilah Fear (pattinaggio artistico)
Grecia
Alexandros Ginnis (sci alpino)
Guinea-Bissau
Winston Tang (sci alpino)
Haiti
Stevenson Savart (sci di fondo)
Hong Kong Cina
Eloise Yung Shih King (sci alpino)
Tsz Fung Kwok (pattinaggio di velocità)
Ungheria
Maja Somodi (short track)
Bence Nogradi (short track)
Islanda
Elin Van Pelt (sci alpino)
Jon Erik Sigurdsson (sci alpino)
India
Arif Mohd Khan (sci alpino)
Irlanda
Anabelle Zurbay (sci alpino)
Thomas Maloney Westgaard (sci di fondo)
Iran
Samaneh Beyrami Baher (sci di fondo)
Danyal Saveh Shemshaki (sci di fondo)
Israele
Mariia Seniuk (pattinaggio artistico)
Jared Firestone (skeleton)
Italia
Arianna Fontana (short track)
Federico Pellegrino (sci di fondo)
Federica Brignone (sci alpino)
Amos Mosaner (curling)
Giamaica
Mica Moore (bob)
Henri Rivers IV (sci alpino)
Giappone
Morishige Wataru (pattinaggio di velocità)
Tomita Sena (snowboard)
Kazakistan
Denis Nikisha (short track)
Ayaulum Amrenova (freestyle)
Kenya
Sabrina Simader (sci alpino)
Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (sci alpino)
Kosovo
Kiana Kryeziu (sci alpino)
Drin Kokaj (sci alpino)
Kirghizistan
Artur Saparbekov (sci di fondo)
Lettonia
Dzenifera Germane (sci alpino)
Kaspars Daugavins (hockey su ghiaccio)
Libano
Andrea Elie Antoine el Hayek (sci alpino)
Liechtenstein
Martin Kranz (bob)
Lituania
Allison Reed (pattinaggio artistico)
Saulius Ambrulevičius (pattinaggio artistico)
Lussemburgo
Matthieu Osch (sci alpino)
Madagascar
Mialitiana Clerc (sci alpino)
Mathieu Gravier (sci alpino)
Malesia
Aruwin Salehhuddin (sci alpino)
Malta
Jenny Axisa Eriksen (sci di fondo)
Messico
Donovan Carrillo (pattinaggio artistico)
Sarah Schleper (sci alpino)
Mongolia
Ariuntungalag Enkhbayar (sci di fondo)
Ariunbat Altanzul (sci alpino)
Montenegro
Branislav Pekovic (sci alpino)
Marocco
Pietro Tranchina (sci alpino)
Paesi Bassi
Jens van ‘t Wout (short track)
Kimberley Bos (skeleton)
Nigeria
Samuel Uduigowme Ikpefan (sci di fondo)
Macedonia del Nord
Jana Atanasovska (sci alpino)
Stavre Jada (sci di fondo)
Norvegia
Kajsa Vickhoff Lie (sci alpino)
Peder Kongshaug (pattinaggio di velocità)
Pakistan
Muhammad Karim (sci alpino)
Cina
Ning Zhongyan (pattinaggio di velocità)
Zhang Chutong (short pista)
Filippine
Tallulah Proulx (sci alpino)
Francis Ceccarelli (sci alpino)
Polonia
Kamil Stoch (salto con gli sci)
Natalia Czerwonka (pattinaggio di velocità)
Portogallo
Vanina Guerillot (sci alpino)
Jose Cabeca (sci di fondo)
Porto Rico
Kellie Delka (skeleton)
Corea del Sud
Cha Junhwan (pattinaggio artistico)
Park Ji Woo (pattinaggio di velocità)
Moldavia
Elizaveta Hlusovici (sci di fondo)
Julian Luchin (sci di fondo)
Romania
Alexandru Ștefănescu (sci alpino)
Daniela Toth (salto con gli sci)
Julia Sauter (pattinaggio di figura)
Kata Mandel (snowboard)
Mihai Tentea (bob)
Paul Pepene (sci di fondo)
Raluca Strămăturraru (slittino)
San Marino
Rafael Mini (sci alpino)
Arabia Saudita
Rakan Alireza (sci di fondo)
Serbia
Anja Ilic (sci di fondo)
Miloš Milosavljević (sci di fondo)
Singapore
Faiz Basha Munwar Basha (sci alpino)
Slovacchia
Viktoria Čerňanská (bob)
Tomáš Tatar (hockey su ghiaccio)
Slovenia
Domen Prevc (salto con gli sci)
Nika Prevc (salto con gli sci)
Sudafrica
Matthew Smith (sci di fondo)
Nicole Burger (scheletro)
Spagna
Olivia Smart (pattinaggio artistico)
Quim Salarich (sci alpino)
Svezia
Sara Hector (sci alpino)
Walter Wallberg (sci freestyle)
Svizzera
Nino Niederreiter (hockey su ghiaccio)
Fanny Smith (sci freestyle)
Thailandia
Karen Chanloung (sci di fondo)
Mark Chanloung (sci di fondo)
Trinidad & Tobago
Emma Gatcliffe (sci alpino)
Nikhil Alleyne (sci alpino)
Turchia
Irem Dursun (sci di fondo)
Furkan Akar (pattinaggio di velocità)
Ucraina
Yelyzaveta Sydorko (pattinaggio di velocità)
Vladyslav Heraskevych (skeleton)
Emirati Arabi Uniti
Alex Astridge (sci alpino)
Piera Hudson (sci alpino)
Stati Uniti
Frank Del Duca (bob)
Erin Jackson (pattinaggio di velocità)
Uruguay
Nicolás Pirozzi Mayer (sci alpino)
Uzbekistan
Daniil Eybog (pattinaggio di velocità)
Venezuela
Nicolas Claveau-Laviolette (sci di fondo)