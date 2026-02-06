Quando sfila l’Italia nella Cerimonia d’Apertura? Spostamento d’onore. Francia e USA, cambiato l’ordine alfabetico

L’Italia sarà l’ultima Nazione a sfilare durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizierà alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio. La delegazione del Bel Paese avrà l’onore di chiudere uno dei momenti più iconici dello spettacolo che sancisce ufficialmente l’inizio dei Giochi, in quanto Paese ospitante di questa edizione della rassegna a cinque cerchi.

L’ordine di sfilata viene determinato in base all’ordine alfabetico con i nomi delle varie Nazioni nella lingua del Paese ospitante, ma ci sono alcune eccezioni: l’apertura viene sempre assegnata alla Grecia in quanto culla della manifestazione, la chiusura è a chi gareggia in casa ed è direttamente preceduto dalle delegazioni dei Paesi che ospiteranno le prossime edizioni.

L’Italia sarà dunque la 92ma a presentarsi con i portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino (a Milano), Federica Brignone e Amos Mosaner (a Cortina d’Ampezzo). Prima degli azzurri ci saranno la Francia (i Giochi 2030 si disputeranno sulle Alpi francesi) e gli USA (appuntamento a Salt Lake City nel 2034).

ORDINE SFILATA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI 2026

Grecia Albania Andorra Arabia Saudita Argentina Armenia Australia Austria Azerbaigian Belgio Benin Bolivia Bosnia Erzegovina Brasile Bulgaria Canada Cechia Cile Cina Cipro Colombia Corea del Sud Croazia Danimarca Ecuador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Filippine Finlandia Georgia Germania Giamaica Giappone Gran Bretagna Guinea-Bissau Haiti Hong Kong Cina India Iran Irlanda Islanda Israele Kazakistan Kenya Kosovo Kirghizistan Lettonia Libano Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia del Nord Madagascar Malesia Malta Marocco Messico Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Porto Rico Portogallo Romania San Marino Serbia Singapore Slovacchia Slovenia Spagna Sudafrica Svezia Svizzera Cina Taipei Thailandia Trinidad e Tobago Turchia Ucraina Ungheria Uruguay Uzbekistan Venezuela Stati Uniti Francia Italia

I PORTABANDIERA DI TUTTE LE NAZIONI

Albania

Lara Colturi (sci alpino)

Denni Xhepa (sci alpino)

Andorra

Joan Verdú (sci alpino)

Cande Moreno Becerra (sci alpino)

Irineu Esteve (sci di fondo)

Argentina

Francesca Baruzzi (sci alpino)

Franco Dal Farra (sci di fondo)

Armenia

Karina Akopova (pattinaggio artistico)

Nikita Rakhmanin (pattinaggio artistico)

Australia

Matt Graham (sci freestyle)

Jakara Anthony (sci freestyle)

Austria

Anna Gasser (snowboard)

Benjamin Karl (snowboard)

Azerbaigian

A.A. Papathoma Paraskevaidou (sci alpino)

Vladimir Litvintsev (pattinaggio artistico)

Belgio

Hanne Desmet (pattinaggio di velocità)

Maximilien Drion (sci alpinismo)

Benin

Nathan Tchibozo (sci alpino)

Bolivia

Timo Juhani Gronlund (sci di fondo)

Bosnia Erzegovina

Elvedina Muzaferija (sci alpino)

Marko Šljivić (sci alpino)

Brasile

Lucas Pinheiro Braathen (sci alpino)

Nicole Silveira (skeleton)

Bulgaria

Alexandra Feigin (pattinaggio artistico)

Vladimir Iliev (biathlon)

Canada

Mikaël Kingsbury (sci freestyle)

Marielle Thompson (sci freestyle)

Cile

Matilde Schwencke (sci alpino)

Sebastian Endrestad (sci di fondo)

Cina Taipei

Lin Sin-Rong (bob)

Li Yu-Hsiang (pattinaggio artistico)

Colombia

Fredrik Fodstad (sci di fondo)

Croazia

Valentina Ascic (pattinaggio di velocità)

Matija Legovic (biathlon)

Cipro

Andrea Loizidou (sci alpino)

Yianno Kouyoumdjian (sci alpino)

Cechia

Lucie Charvatova (biathlon)

David Pastrnak (hockey su ghiaccio)

Danimarca

Denise Dupont (curling)

Jesper Jensen Aabo (hockey su ghiaccio)

Ecuador

Klaus Jungbluth Rodriguez (sci di fondo)

Eritrea

Shannon Abeda (sci alpino)

Estonia

Johanna Talihärm (biathlon)

Marten Liiv (pattinaggio di velocità)

Finlandia

Krista Pärmäkoski (sci di fondo)

Mikko Lehtonen (hockey su ghiaccio)

Francia

Clément Noël (sci alpino)

Chloe Trespeuch (snowboard)

Georgia

Diana Davis (pattinaggio artistico)

Luka Berulava (pattinaggio artistico)

Germania

Léon Draisaitl (hockey su ghiaccio)

Katharina Schmid (salto con gli sci)

Gran Bretagna

Brad Hall (bob)

Lilah Fear (pattinaggio artistico)

Grecia

Alexandros Ginnis (sci alpino)

Guinea-Bissau

Winston Tang (sci alpino)

Haiti

Stevenson Savart (sci di fondo)

Hong Kong Cina

Eloise Yung Shih King (sci alpino)

Tsz Fung Kwok (pattinaggio di velocità)

Ungheria

Maja Somodi (short track)

Bence Nogradi (short track)

Islanda

Elin Van Pelt (sci alpino)

Jon Erik Sigurdsson (sci alpino)

India

Arif Mohd Khan (sci alpino)

Irlanda

Anabelle Zurbay (sci alpino)

Thomas Maloney Westgaard (sci di fondo)

Iran

Samaneh Beyrami Baher (sci di fondo)

Danyal Saveh Shemshaki (sci di fondo)

Israele

Mariia Seniuk (pattinaggio artistico)

Jared Firestone (skeleton)

Italia

Arianna Fontana (short track)

Federico Pellegrino (sci di fondo)

Federica Brignone (sci alpino)

Amos Mosaner (curling)

Giamaica

Mica Moore (bob)

Henri Rivers IV (sci alpino)

Giappone

Morishige Wataru (pattinaggio di velocità)

Tomita Sena (snowboard)

Kazakistan

Denis Nikisha (short track)

Ayaulum Amrenova (freestyle)

Kenya

Sabrina Simader (sci alpino)

Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (sci alpino)

Kosovo

Kiana Kryeziu (sci alpino)

Drin Kokaj (sci alpino)

Kirghizistan

Artur Saparbekov (sci di fondo)

Lettonia

Dzenifera Germane (sci alpino)

Kaspars Daugavins (hockey su ghiaccio)

Libano

Andrea Elie Antoine el Hayek (sci alpino)

Liechtenstein

Martin Kranz (bob)

Lituania

Allison Reed (pattinaggio artistico)

Saulius Ambrulevičius (pattinaggio artistico)

Lussemburgo

Matthieu Osch (sci alpino)

Madagascar

Mialitiana Clerc (sci alpino)

Mathieu Gravier (sci alpino)

Malesia

Aruwin Salehhuddin (sci alpino)

Malta

Jenny Axisa Eriksen (sci di fondo)

Messico

Donovan Carrillo (pattinaggio artistico)

Sarah Schleper (sci alpino)

Mongolia

Ariuntungalag Enkhbayar (sci di fondo)

Ariunbat Altanzul (sci alpino)

Montenegro

Branislav Pekovic (sci alpino)

Marocco

Pietro Tranchina (sci alpino)

Paesi Bassi

Jens van ‘t Wout (short track)

Kimberley Bos (skeleton)

Nigeria

Samuel Uduigowme Ikpefan (sci di fondo)

Macedonia del Nord

Jana Atanasovska (sci alpino)

Stavre Jada (sci di fondo)

Norvegia

Kajsa Vickhoff Lie (sci alpino)

Peder Kongshaug (pattinaggio di velocità)

Pakistan

Muhammad Karim (sci alpino)

Cina

Ning Zhongyan (pattinaggio di velocità)

Zhang Chutong (short pista)

Filippine

Tallulah Proulx (sci alpino)

Francis Ceccarelli (sci alpino)

Polonia

Kamil Stoch (salto con gli sci)

Natalia Czerwonka (pattinaggio di velocità)

Portogallo

Vanina Guerillot (sci alpino)

Jose Cabeca (sci di fondo)

Porto Rico

Kellie Delka (skeleton)

Corea del Sud

Cha Junhwan (pattinaggio artistico)

Park Ji Woo (pattinaggio di velocità)

Moldavia

Elizaveta Hlusovici (sci di fondo)

Julian Luchin (sci di fondo)

Romania

Alexandru Ștefănescu (sci alpino)

Daniela Toth (salto con gli sci)

Julia Sauter (pattinaggio di figura)

Kata Mandel (snowboard)

Mihai Tentea (bob)

Paul Pepene (sci di fondo)

Raluca Strămăturraru (slittino)

San Marino

Rafael Mini (sci alpino)

Arabia Saudita

Rakan Alireza (sci di fondo)

Serbia

Anja Ilic (sci di fondo)

Miloš Milosavljević (sci di fondo)

Singapore

Faiz Basha Munwar Basha (sci alpino)

Slovacchia

Viktoria Čerňanská (bob)

Tomáš Tatar (hockey su ghiaccio)

Slovenia

Domen Prevc (salto con gli sci)

Nika Prevc (salto con gli sci)

Sudafrica

Matthew Smith (sci di fondo)

Nicole Burger (scheletro)

Spagna

Olivia Smart (pattinaggio artistico)

Quim Salarich (sci alpino)

Svezia

Sara Hector (sci alpino)

Walter Wallberg (sci freestyle)

Svizzera

Nino Niederreiter (hockey su ghiaccio)

Fanny Smith (sci freestyle)

Thailandia

Karen Chanloung (sci di fondo)

Mark Chanloung (sci di fondo)

Trinidad & Tobago

Emma Gatcliffe (sci alpino)

Nikhil Alleyne (sci alpino)

Turchia

Irem Dursun (sci di fondo)

Furkan Akar (pattinaggio di velocità)

Ucraina

Yelyzaveta Sydorko (pattinaggio di velocità)

Vladyslav Heraskevych (skeleton)

Emirati Arabi Uniti

Alex Astridge (sci alpino)

Piera Hudson (sci alpino)

Stati Uniti

Frank Del Duca (bob)

Erin Jackson (pattinaggio di velocità)

Uruguay

Nicolás Pirozzi Mayer (sci alpino)

Uzbekistan

Daniil Eybog (pattinaggio di velocità)

Venezuela

Nicolas Claveau-Laviolette (sci di fondo)