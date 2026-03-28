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Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega allunga a suon di vittorie

Pubblicato

4 minuti fa

il

Per approfondire:
Bulega con la mano alzata su Ducati
Nicolò Bulega / Lapresse

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco.

Dopo l’avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.

Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Portogallo)

  1. NICOLÒ BULEGA 87
  2. AXEL BASSANI 50
  3. IKER LECUONA 39
  4. MIGUEL OLIVEIRA 33
  5. LORENZO BALDASSARRI 30
  6. ALEX LOWES 29
  7. SAM LOWES 27
  8. YARI MONTELLA 26
  9. ALVARO BAUTISTA 26
  10. GARRETT GERLOFF 24
  11. DANILO PETRUCCI 22
  12. TARRAN MACKENZIE 19
  13. ANDREA LOCATELLI 18
  14. ALBERTO SURRA 12
  15. XAVI VIERGE 10
  16. TETSUTA NAGASHIMA 7
  17. REMY GARDNER 6
  18. STEFANO MANZI 2
  19. BAHATTIN SOFUOGLU 1
  20. RYAN VICKERS 1
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