Superbike, Nicolò Bulega domina la FP1 del GP d’Olanda. Buon tempo per Baldassarri

Nicolò Bulega, senza particolari sorprese, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario di Assen, la cosiddetta “Università della moto” il pilota del team Ducati ha iniziato con il piede giusto anche il fine settimana olandese, nel quale proverà a chiudere una nuova tripletta dopo Australia e Portimao.

Nicolò Bulega (Ducati) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:33.952 con 256 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) mentre è terzo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 476. Come si può vedere, i distacchi sono importanti e valicano il mezzo secondo già con la quarta posizione di Lorenzo Baldassarri (Ducati) che, infatti, chiude a 575 millesimi dalla vetta.

Quinta posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 761 millesimi da Bulega, sesta per Danilo Petrucci (BMW) a 785, quindi settima per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 786. Chiude in ottava posizione il britannico Alex Lowes (bimota) a 865 millesimi, nono Yari Montella (Ducati) a 868 mentre completa la top10 il britannico Tarran MacKenzie (Ducati) a 935. Si ferma in 11a posizione Axel Bassani (bimota) a 1.064, in 13a troviamo Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.197, quindi 20° Alberto Surra (Ducati) a 1.796 con Stefano Manzi (Yamaha) alle sue spalle a 2.177. Infine Mattia Rato (Yamaha) è 23° ed ultimo a 2.567.

A questo punto la superbike si prepara per la seconda sessione di prove libere (sempre della durata di 45 minuti) che andrà in scena alle ore 15.00. Domani, invece, il programma vedrà la terza sessione di prove libere (20 minuti) alle ore 09.40, quindi alle ore 11.15 sarà la volta della superpole, mentre Gara-1 andrà in scena alle ore 15.30.