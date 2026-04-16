Superbike, tutto pronto per il weekend di Assen: Bulega vuole proseguire nel suo dominio assoluto

Torna in scena il Mondiale superbike 2026 e lo farà con il terzo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio di Olanda che, come tradizione, si disputerà sulla splendida pista di Assen la cosiddetta “Università delle moto”.

Il round olandese che, come sempre, dovrà far fronte anche al meteo particolarmente ballerino a quelle latitudini, sarà totalmente incentrato su una domanda: “Proseguirà imperterrito il dominio di Nicolò Bulega”? Inutile girarci attorno, quello che sta facendo il pilota del team Ducati è sotto gli occhi di tutti e la sua voglia di titolo è immensa.

Si sapeva che il pilota emiliano classe 1999 sarebbe stato il grande (se non unico) favorito di questa annata e la pista lo sta ampiamente confermato. Come si può spiegare in maniera differente un ruolino di marcia da sei vittorie in altrettante manche? Nicolò Bulega, quindi, non vuole fermarsi e cercherà la tripletta anche sul tracciato della Drenthe.

Anche se siamo solamente al terzo fine settimana dell’intero campionato, il rischio che il discorso possa essere concluso (non certo a livello di matematica, ovviamente) già prima del round magiaro, è letteralmente dietro l’angolo. Nicolò Bulega, dopotutto, veleggia con 124 punti in vetta alla graduatoria generale contro i 68 di Iker Lecuona ed i 60 di Axel Bassani, quarto Miguel Oliveira con 56, quindi i fratelli Lowes con Alex a quota 48 e Sam a 43. Oltre al già notevole gap in fatto di punti, non sembra esserci un rivale realistico per l’emiliano. La tappa olandese ce ne darà la conferma?