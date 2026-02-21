Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip Island

Nicolò Bulega ha vinto di forza la gara-1 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale Superbike che si disputa sul circuito di Phillip Island. L’alfiere della Ducati ufficiale è scattato dalla pole position e ha impresso un ritmo indiavolato fin dalle prime battute, riuscendo a fare progressivamente il vuoto e a distanziare gli avversari con grande disinvoltura nel corso dei ventidue giri in programma.

Il vice campione del mondo, grande favorito per la conquista della corona dopo il passaggio dell’iridato Toprak Razgatlioglu alla MotoGP, ha iniziato la stagione con tutti i favori del pronostico per conquistare la corona delle derivate di serie e il dominio inscenato in terra oceanica ha confermato le sensazioni della vigilia sulle sue qualità e il suo status di uomo numero 1 al via.

Il 26enne ha tagliato il traguardo con un vantaggio di addirittura 4.7 secondi su Yuri Montella, che in sella alla Ducati del Barni Spark Racing Team è riuscito a meritarsi una bella piazza d’onore. Il podio è tutto Ducati per merito di Lorenzo Baldassarri, che con la moto del Team Goeleven è riuscito a salire in terza piazza, superando Sam Lowes nella prima parte di gara.

La festa italiana è completata da Axel Bassani, che con la Bimota ha chiuso in quarta piazza, ad appena 36 millesimi di distacco da Baldassari. A seguire Lowes (Ducati), Iker Lecuona (Ducati), Alex Lowes (Bimota), Miguel Oliveira (BMW), ottavo un ottimo Alberto Surra (Ducati) subito davanti a Danilo Petrucci (BMW). Domenica 22 febbraio si disputeranno Superpole e gara-2.