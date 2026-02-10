Stefania Constantini: “Abbiamo dovuto tenere duro, ora focus sulle gare con la squadra”

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto i britannici Jennifer Dodds e Bruce Mouat nello spareggio per il terzo posto, conquistando una significativa medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La magica coppia d’oro del curling italiano non è riuscita a bissare il titolo ottenuto quattro anni fa a Pechino, riscattando però alla grande la cocente sconfitta di ieri sera in semifinale contro Team USA e sfoderando una prestazione di alto profilo nel match odierno con in palio l’ultimo posto sul podio.

“Dopo questa settimana siamo molto contenti di aver concluso con questo buon risultato. Abbiamo tenuto duro dall’inizio alla fine e abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, perché quando va tutto bene forse è anche più facile, invece in questa settimana abbiamo dovuto tenere duro e lo abbiamo fatto molto bene di nuovo insieme, quindi sono molto orgogliosa“, le parole di Constantini a fine partita.

Ai microfoni di Rai 2, la giocatrice ampezzana si è poi proiettata sul prosieguo delle Olimpiadi in cui sarà impegnata da skip della Nazionale femminile: “Ci concediamo oggi sicuramente per festeggiare, e da domani sarà importante ritrovare un focus rapido perché ci sarà un nuovo inizio. Daremo sicuramente il 100% di nuovo“.