Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Archiviato il misto doppio, nella giornata odierna comincerà al Cortina Curling Olympic Stadium il torneo maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà una partenza subito iper impegnativa per gli azzurri, i quali inaugureranno la competizione affrontando una delle compagini più forti del lotto: la Svezia.

Sfida di altissimo profilo per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman, decisi a fare bene al cospetto degli ostici Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Vranaa e Christoffer Sundgren, vincitori di tre edizioni dei Mondiali negli ultimi cinque anni nonché detentori del titolo olimpico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, prima partita valida per il Round Robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-SVEZIA, CURLING MASCHILE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebatiano Arman, Mattia Giovanella)-Svezia – Diretta tv su RAI Sport+HD e Rai 2 – in alternanza di altri sport e TG

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA CURLIG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport+HD (dalle 19:05 alle 20:30), Rai 2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.