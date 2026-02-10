Constantini e Mosaner, il fuoco olimpico arde nei cuori: bronzo nel curling, conferma sul podio

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna con il punteggio di 5-3 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno trionfato di fronte al proprio pubblico, confermandosi così sul podio a cinque cerchi dopo essersi imposti quattro anni fa ai Giochi di Pechino 2022.

I Campioni del Mondo in carica hanno prontamente reagito alla battuta d’arresto rimediata ieri sera di misura nella semifinale contro gli USA e hanno disputato un incontro di altissimo spessore tecnico, meritandosi il terzo alloro di fila nei grandi eventi internazionali a cui hanno preso parte (la coppia tricolore si era momentaneamente sciolta nel 2023 e nel 2024, ritrovandosi poi lungo il cammino verso la manifestazione casalinga).

Si tratta del secondo alloro della storia del Bel Paese in questo sport alle Olimpiadi, la firma è sempre del 30enne trentino e della 26enne veneta, che ha fatto festa nel suo paese di nascita, come nelle favole più belle. Gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack), che ieri erano crollati contro la Svezia nel primo match a eliminazione diretta, terminano la competizione senza medaglie dopo aver giganteggiato nel round robin (otto successi in nove incontri disputati).

Dopo un botta e risposta iniziale (1-1), l’Italia ha operato un break cruciale mettendo a segno un punto nel terzo parziale e strappando la mano nella quarta frazione (3-1). Al ritorno sul ghiaccio si è materializzato un altro botta e risposta, poi Jennifer Dodds e Bruce Mouat non sono riusciti a sfruttare al meglio il power-play, l’Italia si è presentata sul 4-3 all’ultimo end ed è riuscita a imporsi in maniera brillante.