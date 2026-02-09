Svanisce il sogno del bis: Mosaner/Constantini si arrendono agli USA e si giocheranno il bronzo

L’Italia ha perso contro gli USA per 9-8 nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al termine di una partita giocata punto su punto, con continui ribaltamenti di fronte e disputata sul filo dell’equilibrio per un’ora e mezza, gli statunitensi sono riusciti a spuntarla di misura e avranno la possibilità di tornare sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per affrontare la Svezia nel match che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre i padroni di casa dovranno accontentarsi di fronteggiare la Gran Bretagna per cercare di mettersi al collo il bronzo di fronte al proprio pubblico (martedì 10 febbraio, ore 14.05).

Stefania Constantini e Amos Mosaner avevano battuto gli americani nell’ultimo incontro del round robin, disputato questa mattina, ed erano così riusciti a chiudere il girone unico al secondo posto in classifica generale proprio davanti a Cory Thiesse e Korey Dropkin, ma nella rivincita disputata otto ore più tardi i Campioni del Mondo in carica sono stati meno scaltri degli iridati del 2023, scatenatisi in diversi frangenti e risultati più precisi in un rovente finale. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 non avranno la possibilità di bissare il titolo a cinque cerchi conquistato quattro anni fa in Cina, ma dovranno restare lucidi e farsi trovare pronti per il match di domani.

I nostri portacolori dovranno incrociare gli scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds, che nel round robin avevano perso soltanto un incontro e che sembravano essere i grandi favoriti per la vittoria: oggi la solidissima coppia che gioca sotto la Union Jack è crollata a sorpresa contro i fratelli svedesi Isabella e Rasmus Wranaa, capaci di imporsi con il punteggio di 9-3 (decisivi i cinque punti messi a segno in regime di power-play nel sesto end).

LA CRONACA DI ITALIA-USA

Amos Mosaner e Stefania Constantini iniziano con il piglio giusto, impostando una tattica incisiva senza scoprirsi troppo e riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. L’ultimo tiro è prolifico per gli azzurri, che riescono a mettere a segno un paio di punti che costringono gli statunitensi a inseguire. Cory Thiesse e Korey Dropkin sfruttano al meglio un’imprecisione di Constantini sul suo ultimo tiro, si appoggiano bene sulla stone a punto e marcano due segnature che valgono il pareggio al termine del secondo end (2-2).

Nel terzo parziale si costruisce un ammasso di pietre in casa, Mosaner intravede una brutta situazione e opta per bocciare, in modo da smuovere un po’ di granito. I Campioni del Mondo riemergono e Stefania è impeccabile con l’accosto finale, aggirando una guardia e riuscendo a entrare per portare a casa due punti (4-2). Nella frazione successiva si decide di togliere una stone avversaria dal centro, ma si registra un errore millimetrico e gli americani lo sfruttano, siglando i tre punti che valgono il sorpasso all’intervallo (5-4).

Al ritorno sul ghiaccio, vedendo una criticità in house, Amos pronuncia nitidamente un “siamo messi di m****”: non trova l’accordo sulla giocata con la compagna di squadra, va alla bocciata di forza, spacca la situazione, si arriva all’ultimo tiro con due stone a stelle e strisce piazzate a punto, Constantini entra in maniera chirurgica e salva l’hammer con un punto che vale il pareggio (5-5), buttando in bagarre il finale dell’incontro.

Purtroppo nel cuore del sesto parziale i Campioni Olimpici di Pechino 2022 commettono una sbavatura, ma si cerca di rimediare con un accosto e un piazzamento di una buona guardia: purtroppo risulta inefficace e gli USA riescono a portare a casa due punti per issarsi sul 7-5, mettendo così gli azzurri con le spalle al muro. Nelle situazioni più difficili si esaltano i veri fuoriclasse: i padroni di casa allineano tre stone in orizzontale al centro della casa, è come piazzare regina e torri sulla stessa verticale a scacchi, colpaccio sublime in regime di power-play e arrivano i tre punti che permettono all’Italia di operare il controsorpasso (8-7).

Si decide tutto nell’ultimo end, con gli USA che possono sfruttare il vantaggio del power-play (spostare di lato le due stone pre-posizionate al centro del campo). Esce fuori una battaglia per grandi menti e cuori forti, dove la strategia e la tattica la fanno da padroni, nella bolgia del palazzetto di Cortina d’Ampezzo che sostiene gli azzurri in maniera calorosa. Situazione ai limiti dell’indecifrabile nel finale, purtroppo l’ultimo tiro di Constantini non è impeccabile e presta il fianco agli americani, che vanno alla bocciata e conquistando i due punti che valgono la vittoria per 9-8.

RISULTATI SEMIFINALI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Gran Bretagna 9-3

USA vs Italia 9-8

TABELLONE CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Finale per l’oro (martedì 10 febbraio, ore 18.05): USA vs Svezia

Finale per il bronzo (martedì 10 febbraio, ore 14.05): Italia vs Gran Bretagna