Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di sabato 14 febbraio. Primo storico oro per il Brasile
Nel Giorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track.
PODI OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Sabato 14 febbraio
SCI FREESTYLE – Dual moguls femminili
1) ANTHONY Jakara (Australia)
2) KAUF Jaelin (Stati Uniti)
3) LEMLEY Elizabeth (Stati Uniti)
SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile
1) Norvegia
2) Svezia
3) Finlandia
SCI ALPINO – Gigante maschile
1) PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Brasile)
2) ODERMATT Marco (Svizzera)
3) MEILLARD Loic (Svizzera)
BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile
1) KIRKEEIDE Maren (Norvegia)
2) MICHELON Oceane (Francia)
3) JEANMONNOT Lou (Francia)
SPEED SKATING – 500 metri maschili
1) STOLZ Jordan (Stati Uniti)
2) de BOO Jenning (Paesi Bassi)
3) DUBREUIL Laurent (Canada)
SKELETON – Individuale femminile
1) FLOCK Janine (Austria)
2) KREHER Susanne (Germania)
3) PFEIFER Jacqueline (Germania)
SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile
1) PREVC Domen (Slovenia)
2) NIKAIDO Ren (Giappone)
3) TOMASIAK Kacper (Polonia)
SHORT TRACK – 1500 metri maschili