Startlist staffetta maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
Martedì 17 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.30 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto a sorpresa.
La frazione d’apertura, infatti, sarà affidata a Patrick Braunhofer, mentre il secondo segmento di gara vedrà in azione Lukas Hofer, il quale cederà il testimone a Nicola Romanin, che affronterà la terza frazione, lasciando poi a Tommaso Giacomel la chiusura della gara.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Martedì 17 febbraio
Ore 14.30: staffetta 4×7.5 km maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 NOR – Norway 1
1-1 r ULDAL Martin
1-2 g BOTN Johan-Olav
1-3 y LAEGREID Sturla Holm
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – France
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y FILLON MAILLET Quentin
2-4 b PERROT Eric
3 SWE – Sweden
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – Germany 2
4-1 r STRELOW Justus
4-2 g ZOBEL David
4-3 y NAWRATH Philipp
4-4 b HORN Philipp
5 USA – United States of America
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – Italy
6-1 r BRAUNHOFER Patrick
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y ROMANIN Nicola
6-4 b GIACOMEL Tommaso
7 CZE – Czechia 3
7-1 r MIKYSKA Tomas
7-2 g HORNIG Vitezslav
7-3 y HAK Petr
7-4 b KRCMAR Michal
8 EST – Estonia
8-1 r ZAHKNA Rene
8-2 g SIIMER Kristo
8-3 y KEHVA Mark-Markos
8-4 b KULBIN Jakob
9 SUI – Switzerland
9-1 r STALDER Sebastian
9-2 g BURKHALTER Joscha
9-3 y FINELLO Jeremy
9-4 b HARTWEG Niklas
10 UKR – Ukraine 4
10-1 r PIDRUCHNYI Dmytro
10-2 g BORKOVSKYI Bohdan
10-3 y MANDZYN Vitalii
10-4 b LESIUK Taras
11 FIN – Finland
11-1 r HIIDENSALO Olli
11-2 g SEPPALA Tero
11-3 y KLEMETTINEN Jimi
11-4 b INVENIUS Otto
12 SLO – Slovenia
12-1 r DOVZAN Miha
12-2 g FAK Jakov
12-3 y VIDMAR Anton
12-4 b PLANKO Lovro
13 POL – Poland 5
13-1 r BADACZ Konrad
13-2 g GALICA Grzegorz
13-3 y GUNKA Jan
13-4 b ZAWOL Marcin
14 CAN – Canada
14-1 r RUNNALLS Adam
14-2 g PLETZ Logan
14-3 y FLEMING Jasper
14-4 b CONNELLY Zachary
15 ROU – Romania
15-1 r SHAMAEV Dmitrii
15-2 g BUTA George
15-3 y COLTEA George
15-4 b FLORE Raul
16 LTU – Lithuania 6
16-1 r STROLIA Vytautas
16-2 g DOMBROVSKI Karol
16-3 y CIGAK Nikita
16-4 b FOMIN Maksim
17 BEL – Belgium
17-1 r LANGER Thierry
17-2 g CLAUDE Florent
17-3 y PARMANTIER Sam
17-4 b MACKELS Marek
18 AUT – Austria
18-1 r UNTERWEGER Dominic
18-2 g EDER Simon
18-3 y MUELLAUER Fabian
18-4 b JAKOB Patrick
19 BUL – Bulgaria 7
19-1 r TODEV Blagoy
19-2 g ILIEV Vladimir
19-3 y VASILEV Konstantin
19-4 b SINAPOV Anton
20 LAT – Latvia
20-1 r RASTORGUJEVS Andrejs
20-2 g BIRKENTALS Renars
20-3 y LOZBERS Rihards
20-4 b MISE Edgars