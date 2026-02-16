Startlist staffetta maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara

Martedì 17 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.30 si terrà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto a sorpresa.

La frazione d’apertura, infatti, sarà affidata a Patrick Braunhofer, mentre il secondo segmento di gara vedrà in azione Lukas Hofer, il quale cederà il testimone a Nicola Romanin, che affronterà la terza frazione, lasciando poi a Tommaso Giacomel la chiusura della gara.

La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026

1 NOR – Norway 1

1-1 r ULDAL Martin

1-2 g BOTN Johan-Olav

1-3 y LAEGREID Sturla Holm

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA – France

2-1 r CLAUDE Fabien

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y FILLON MAILLET Quentin

2-4 b PERROT Eric

3 SWE – Sweden

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – Germany 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g ZOBEL David

4-3 y NAWRATH Philipp

4-4 b HORN Philipp

5 USA – United States of America

5-1 r DOHERTY Sean

5-2 g GERMAIN Maxime

5-3 y SCHOMMER Paul

5-4 b WRIGHT Campbell

6 ITA – Italy

6-1 r BRAUNHOFER Patrick

6-2 g HOFER Lukas

6-3 y ROMANIN Nicola

6-4 b GIACOMEL Tommaso

7 CZE – Czechia 3

7-1 r MIKYSKA Tomas

7-2 g HORNIG Vitezslav

7-3 y HAK Petr

7-4 b KRCMAR Michal

8 EST – Estonia

8-1 r ZAHKNA Rene

8-2 g SIIMER Kristo

8-3 y KEHVA Mark-Markos

8-4 b KULBIN Jakob

9 SUI – Switzerland

9-1 r STALDER Sebastian

9-2 g BURKHALTER Joscha

9-3 y FINELLO Jeremy

9-4 b HARTWEG Niklas

10 UKR – Ukraine 4

10-1 r PIDRUCHNYI Dmytro

10-2 g BORKOVSKYI Bohdan

10-3 y MANDZYN Vitalii

10-4 b LESIUK Taras

11 FIN – Finland

11-1 r HIIDENSALO Olli

11-2 g SEPPALA Tero

11-3 y KLEMETTINEN Jimi

11-4 b INVENIUS Otto

12 SLO – Slovenia

12-1 r DOVZAN Miha

12-2 g FAK Jakov

12-3 y VIDMAR Anton

12-4 b PLANKO Lovro

13 POL – Poland 5

13-1 r BADACZ Konrad

13-2 g GALICA Grzegorz

13-3 y GUNKA Jan

13-4 b ZAWOL Marcin

14 CAN – Canada

14-1 r RUNNALLS Adam

14-2 g PLETZ Logan

14-3 y FLEMING Jasper

14-4 b CONNELLY Zachary

15 ROU – Romania

15-1 r SHAMAEV Dmitrii

15-2 g BUTA George

15-3 y COLTEA George

15-4 b FLORE Raul

16 LTU – Lithuania 6

16-1 r STROLIA Vytautas

16-2 g DOMBROVSKI Karol

16-3 y CIGAK Nikita

16-4 b FOMIN Maksim

17 BEL – Belgium

17-1 r LANGER Thierry

17-2 g CLAUDE Florent

17-3 y PARMANTIER Sam

17-4 b MACKELS Marek

18 AUT – Austria

18-1 r UNTERWEGER Dominic

18-2 g EDER Simon

18-3 y MUELLAUER Fabian

18-4 b JAKOB Patrick

19 BUL – Bulgaria 7

19-1 r TODEV Blagoy

19-2 g ILIEV Vladimir

19-3 y VASILEV Konstantin

19-4 b SINAPOV Anton

20 LAT – Latvia

20-1 r RASTORGUJEVS Andrejs

20-2 g BIRKENTALS Renars

20-3 y LOZBERS Rihards

20-4 b MISE Edgars