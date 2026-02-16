Confortola sesta nei 1000 alle Olimpiadi: “Demoralizzata per aver mancato la finale, ma è un buon traguardo”

Un’atleta sempre più in crescita. Elisa Confortola ha centrato il sesto posto in occasione dei 1000 metri femminili di short track validi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una bella prova per l’azzurra che, nella fattispecie, ha vinto la finalina, meglio nota come final B.

Epilogo comunque dal retrogusto amaro per la nostra portacolori, la quale ha mancato di un soffio l’appuntamento con l’ultimo atto che conta a causa dell’avanzamento in semifinale della sudcoreana Minjeong Choi, atleta che poi ha conquistato la medaglia d’argento. Nella sua batteria era presente anche Arianna Fontana, quarta nella classifica finale.

La nativa di Sondalo in mixed zone ha svelato le sue sensazioni, non nascondendo un pizzico di rammarico per quanto successo: “ Un buon traguardo – ha detto Confortola nelle parole raccolte dall’Agenzia di stampa ANSA – Ero un po’ demoralizzata per non essere passata in finale, però poi davanti a me sono passate due che sono arrivate seconda e quarta, è comunque un sesto posto all’Olimpiade, alla mia prima Olimpiade, quindi posso essere più che contenta“.

Confortola ha poi proseguito: “Non è mai bello (gareggiare contro una compagna di squadra, n.d.r), cerchi sempre di essere un po’ più attenta in certi sorpassi anche se dentro siamo tutti contro tutti. Io ci ho provato fino alla fine; Arianna è stata bravissima, ha fatto veramente una gara perfetta, pulita. La velocità del mio sorpasso non era abbastanza“.