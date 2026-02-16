Italia in finale alle Olimpiadi con un pattino spezzato! Cos’è successo a Spechenhauser, finale concitato in staffetta

L’Italia si è qualificata alla finale della staffetta maschile di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo al secondo posto la propria semifinale con il tempo di 6:54.454 alle spalle del Canada (6:54.075). Gli azzurri hanno rischiato in un paio di cambi, ma con grande caparbietà, in una finale decisamente concitato, sono riusciti a lasciarsi alle spalle la Cina (6:55.278) e si sono così guadagnati il diritto di tornare sul ghiaccio del capoluogo lombardo nella giornata di venerdì 20 febbraio (ore 21.30) per andare a caccia di una medaglia.

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli battaglieranno con il Canada, la Corea del Sud e i Paesi Bassi (promosse dall’altra semifinale). Ha però del clamoroso quanto è stato rivelato da Luca Spechenhauser sui suoi profili social qualche minuto dopo la conclusione della gara: in occasione dell’ultimo cambio, infatti, si è spezzata la lama del pattino dell’azzurro. Per fortuna che ormai il suo lavoro era terminato, altrimenti sarebbe stato praticamente impossibile proseguire l’avventura a cinque cerchi e dare appuntamento all’atto conclusivo previsto tra quattro giorni.