Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiShort TrackSport Invernali

Italia in finale alle Olimpiadi con un pattino spezzato! Cos’è successo a Spechenhauser, finale concitato in staffetta

Pubblicato

52 secondi fa

il

Per approfondire:
Luca Spechenhauser
Luca Spechenhauser / Lapresse

L’Italia si è qualificata alla finale della staffetta maschile di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo al secondo posto la propria semifinale con il tempo di 6:54.454 alle spalle del Canada (6:54.075). Gli azzurri hanno rischiato in un paio di cambi, ma con grande caparbietà, in una finale decisamente concitato, sono riusciti a lasciarsi alle spalle la Cina (6:55.278) e si sono così guadagnati il diritto di tornare sul ghiaccio del capoluogo lombardo nella giornata di venerdì 20 febbraio (ore 21.30) per andare a caccia di una medaglia.

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli battaglieranno con il Canada, la Corea del Sud e i Paesi Bassi (promosse dall’altra semifinale). Ha però del clamoroso quanto è stato rivelato da Luca Spechenhauser sui suoi profili social qualche minuto dopo la conclusione della gara: in occasione dell’ultimo cambio, infatti, si è spezzata la lama del pattino dell’azzurro. Per fortuna che ormai il suo lavoro era terminato, altrimenti sarebbe stato praticamente impossibile proseguire l’avventura a cinque cerchi e dare appuntamento all’atto conclusivo previsto tra quattro giorni.

FOTO LAMA SPEZZATA LUCA SPECHENHAUSER

Photo by Luca Spechenhauser on February 16, 2026. May be an image of hair dryer, sling, carpet and text that says '@eurosportitalia @eurosportitaliaavevate avevate ragione'.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità