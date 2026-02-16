Chi è Tommaso Saccardi: jolly azzurro in slalom, mai a punti in Coppa del Mondo!

Tommaso Saccardi ha confezionato una splendida prestazione nella prima manche dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: presentatosi al cancelletto di partenza con il pettorale numero 37, l’azzurro si è scatenato sulla rovinata pista Stelvio di Bormio e sotto una fittissima nevicata è riuscito a firmare il decimo riscontro cronometrico.

Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 58.37, chiudendo in decima posizione: pregevole inserimento in top-10 con pettorale altissimo, unico italiano a completare la prova dopo le dolorose uscite dell’accreditato Alex Vinatzer (scivolato dopo sei secondi e poi definitivamente out nei pressi di una doppia poco dopo il primo intermedio), di Tommaso Sala e di Tobias Kastlunger (è giunto all’arrivo, ma ha inforcato in un passaggio precedente).

L’emiliano ha chiuso con un ritardo di 2.23 secondi dal norvegese Atle Lie McGrath, il quale ha preceduto di 59 centesimi lo svizzero Loic Meillard e di 94 centesimi l’austriaco Fabio Gstrein. Il nostro portacolori si trova ad appena tre centesimi dall’austriaco Michael Matt e a 27 centesimi dal francese Clement Noel (Campione Olimpico di Pechino 2022) e dall’austriaco Marco Schwarz. Nella seconda manche, in programma alle ore 13.30, potrà andare all’attacco senza nulla da perdere.

Oggi ha superato il taglio per la seconda volta in carriera ai massimi livelli internazionali: era riuscito a entrare nella top-30 soltanto lo scorso 18 gennaio a Wengen, quando fu ventesimo con il pettorale numero 59, ma poi uscì nella seconda manche in uno dei classici appuntamenti di Coppa del Mondo. Non è mai andato a punti in Coppa del Mondo, massimo circuito internazionale in cui ha esordito il 22 dicembre 2021 e ha preso parte a 19 prove tra i pali stretti negli ultimi quattro anni, toccando l’apice in Svizzera un mesetto fa.

Nato il 16 luglio 2001, Tommaso Saccardi non ha mai partecipato ai Mondiali ed è al suo esordio alle Olimpiadi. I migliori risultati sono arrivati in Coppa Europa, con due vittorie sempre nella specialità prediletta: il 23 novembre 2024 a Levi e una dozzina di giorni fa, quando si impose a Baqueira-Beret (è anche l’attuale leader della classifica di specialità nel circuito minore), confermando un ottimo stato in forma in vista dei Giochi, dove oggi ha dimostrato di essere un’ottima carta per il futuro del Bel Paese nelle discipline tecniche.