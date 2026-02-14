Primo oro per il Brasile alle Olimpiadi Invernali! Quanti soldi guadagna Lucas Pinheiro Braathen? Cifra da samba

Il Sudamerica non aveva mai conquistato una medaglia alle Olimpiadi Invernali fino al primo pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026. Un intero Continente non era mai riuscito a gioire per un podio a cinque cerchi, fino all’arrivo di Lucas Pinheiro Braathen, che non si è accontentato di un alloro qualsiasi, ma si è messo al collo l’oro dominando il gigante sotto la fitta nevicata di Bormio: tempo spaziale nella prima manche sulla pista Stelvio e distacchi imbarazzanti inflitti agli avversari (il più vicino era lo svizzero Marco Odermatt a 95 centesimi), poi nella seconda è stato solido e ha trionfato.

Aveva dovuto rinunciare all’intera annata agonistica 2023-2024 a causa di una divergenza a livello di sponsor con la Federazione Norvegese, ha abbandonato il Paese scandinavo e ha deciso di gareggiare per il Brasile, opzione possibile in virtù delle origini della mamma. Tornato in Coppa del Mondo il 27 ottobre 2024, è salito sul podio in più occasioni nelle discipline tecniche e il 16 novembre 2025 trionfò nello slalom di Levi, regalando al Brasile la prima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante.

Oggi la frenesia totale, con l’auspicio che lo sci alpino abbia davvero fatto breccia a latitudini anomale per questa disciplina: in piena estate e al caldo, nella settimana che conduce al Carnevale, il popolo verdeoro avrà apprezzato questa magia? Lucas Pinheiro Braathen meriterebbe un monumento in tutto il Brasile e dovrebbe diventare un eroe nazionale, ma vedremo così succederà nelle prossime ore e nell’immediato futuro. Intanto arriverà un riconoscimento economico dal suo Paese.

Quanti soldi ha guadagnato Lucas Pinheiro Braathen con la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026? Il Comitato Olimpico Brasiliano assicura 350.000 reais, che equivalgono a circa 57.000 euro. Sui livelli del premio che il Coni garantisce al bronzo per gli atleti italiani. Ovviamente si aggiungeranno gli emolumenti da parte dei vari sponsor.

MONTEPREMI LUCAS PINHEIRO BRAATHEN OLIMPIADI

