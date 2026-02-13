Con che pettorale parte Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? Numero alto e la soglia del WCSL

Giovanni Franzoni prenderà parte al gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30) sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver concluso il superG in sesta posizione, il bresciano si rimetterà in gioco tra le porte in larghe, anche se non sembrano esserci particolarmente velleità di grande piazzamento.

Durante la stagione di Coppa del Mondo si è presentato al cancelletto di partenza in quattro occasioni e non si è mai qualificato alla seconda manche, in carriera il miglior risultato nel massimo circuito internazionale itinerante è un 24mo posto ormai datato. Il 24enne completerà il contingente tricolore in cui l’uomo di punta resta Alex Vinatzer, seguito da Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. Giovanni Franzoni scatterà nelle retrovie, visto che ha avuto in dote un pettorale molto alto: numero 31, ultimo italiano al via.

Perché il nostro portacolori scatterà così tardi? Il regolamento gli è purtroppo sfavorevole, occorre ricordare il funzionamento che si basa sulla WCSL List, la quale si basa sul rendimento agonistico degli atleti in Coppa del Mondo. Gli sciatori tra il primo e il settimo posto beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (sorteggiato), quelli tra l’ottava e la quindicesima piazza hanno in dote un numero tra 8 e 15 (estratto).

Dalla sedicesima posizione in avanti partono gli atleti con almeno 500 punti WCSL totali (quella che somma i risultati nelle varie discipline) e classificati tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL di specialità. A seguire possono partire gli atleti con più di 500 punti nella WCSL List generale, ma oltre la trentesima piazza in quella di specialità.

Giovanni Franzoni non figura nella WCSL List di gigante perché non è mai andato a punti tra le porte larghe nell’ultima stagione, ma ha più di cinquecento punti nella WCSL List generale (539). Proprio per questi motivi, il bresciano prenderà parte al gigante olimpico con il pettorale numero 31, in una gara con ben 81 atleti iscritti.

PETTORALE GIOVANNI FRANZONI GIGANTE OLIMPIADI

Giovanni Franzoni avrà in dote il pettorale numero 31.