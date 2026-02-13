Tommaso Giacomel, Olimpiadi da incubo: apice in Coppa del Mondo? Inseguimento compromesso, resta una carta individuale

Tommaso Giacomel ha incominciato la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la conquista della medaglia d’argento nella staffetta mista insieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer. A livello individuale, però, il cammino dell’azzurro ai Giochi non è stato spumeggiante. Nell’individuale ha commesso tre errori al tiro (quattro poligoni) e il passo sugli sci non è stato così dirompente sui 20 km, chiudendo al sesto posto con un distacco di 2’27” dal norvegese Botn.

La sprint odierna è stata al di sotto delle aspettative, con tre errori commessi nei due passaggi con la carabina e un ritmo poco brillante nei dieci chilometri di fondo, terminando in 22ma piazza con un distacco di 1’43” dal francese Fillon Maillet. Il risultato odierno ha compromesso anche l’inseguimento, perché per i 12,5 km con quattro poligoni si seguirà l’ordine d’arrivo odierno e il ritardo di un minuto e mezzo dalla zona medaglie è decisamente consistente.

Tutte le energie dovranno essere investire nella mass start di venerdì 20 febbraio, che sarà preceduta tre giorni prima dalla staffetta maschile. Per il momento le Olimpiadi di Tommaso Giacomel sono sottotono e servirà un deciso cambio di rotta per provare a sorridere in quel di Anterselva: forse è stato commesso qualche errore in fase di preparazione e di avvicinamento al grande evento? Il 25enne ha puntato tanto sulla Coppa del Mondo: le tre vittorie consecutive tra il 21 dicembre e il 10 gennaio (mass start di Annecy, sprint e pursuit di Oberhof), seguite dalla seconda piazza nella sprint di Ruhpolding, certificavano un eccellente stato di forma, ma forse troppo presto rispetto ai Giochi.

Tommaso Giacomel occupa il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con 797 punti, in scia al francese Eric Perrot: la lotta per la Sfera di Cristallo è apertissima, mancano sette gare e il duello con il transalpino si preannuncia rovente tra Kontiolahti, Otepaeae e Oslo, ma alle Olimpiadi si sta faticando…