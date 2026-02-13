Michela Moioli come Sofia Goggia: a medaglia in tre Olimpiadi consecutive. Il palmares della bergamasca

Michela Moioli completa il set di medaglie olimpiche, conquistando a Livigno l’unico metallo che mancava alla sua collezione: dopo l’oro individuale di PyeongChang 2018 e l’argento a squadre di Pechino 2022, la bergamasca centra il bronzo individuale a Milano Cortina 2026, salendo sul podio per la terza edizione consecutiva dei Giochi.

In carriera, però, l’azzurra vanta anche il fresco titolo mondiale individuale di Engadina 2025, i 3 argenti iridati, dei quali uno individuale ad Idre Fjäll 2021 e due a squadre a Park City 2019 ed Idre Fjäll 2021, e 3 bronzi, tutti individuali, a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Park City 2019.

In Coppa del Mondo, invece, l’italiana ha vinto per 3 volte la classifica generale, nel 2016, nel 2018 e nel 2020, e nel complesso vanta 46 podi, di cui 20 vittorie, 15 secondi ed 11 terzi posti. Ai Mondiali junior, infine, l’azzurra colse due bronzi individuali, a Sierra Nevada 2012 ed Erzurum 2013.

IL PALMARES DI MICHELA MOIOLI

Olimpiadi Invernali

1 oro, individuale a Pyeongchang 2018

1 argento, a squadre a Pechino 2022

1 bronzo, individuale a Milano Cortina 2026

Mondiali

1 oro, individuale ad Engadina 2025

3 argenti, 1 individuale ad Idre Fjäll 2021 e 2 a squadre a Park City 2019 ed Idre Fjäll 2021

3 bronzi, individuali a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Park City 2019

Mondiali junior

2 bronzi, individuali a Sierra Nevada 2012 ed Erzurum 2013

Coppa del Mondo

3 classifiche generali, nel 2016, nel 2018 e nel 2020

46 podi, 20 vittorie, 15 secondi ed 11 terzi posti