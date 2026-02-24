Sport in tv oggi (martedì 24 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 24 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis, coi diversi tornei in programma questa settimana. In casa Italia, Matteo Berrettini e Francesco Passaro saranno protagonisti sulla terra rossa di Santiago (Cile) e l’obiettivo sarà quello di proseguire nel cammino. Lo stesso proposito per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, impegnati nel primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico).

Serata poi monopolizzata dalla Champions League di calcio. L’Inter, opposta al Bodo/Glimt, va in cerca della rimonta per qualificarsi al turno successivo. Tanti match di alta qualità e lo spettacolo non mancherà sui rettangoli verdi della massima competizione continentale per club.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 24 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 febbraio

01:00 Basket, NBA 2026: Detroit Pistons vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

03:30 Basket, NBA 2026: Houston Rockets vs Utah Jazz – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Snooker, Welsh Open 2026: primo turno – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, ATP Dubai 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17:00 Tennis, ATP Santiago 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Nava 2° match non prima delle 19:00 italiane; Passaro vs Vallejo 4° match e inizio programma dalle 17:00 italiane)

18:00 Tennis, WTA Austin 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Champions League 2026: Atletico Madrid vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Inter vs Bodo/Glimt – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Bayer Leverkusen vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Newcastle vs Qarabag – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Tennis, WTA Merida 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

01:00 Tennis, ATP Acapulco 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Pacheco Mendez 1° match e inizio programma alle 01:00 italiane; Bellucci vs Hijikata 2° match e inizio programma alle 01:00 italiane)